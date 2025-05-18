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Эксперт рассказал, как мошенники крадут аккаунты в Telegram - РИА Новости, 18.05.2025
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10:29 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/ekspert-2017663221.html
Эксперт рассказал, как мошенники крадут аккаунты в Telegram
Эксперт рассказал, как мошенники крадут аккаунты в Telegram - РИА Новости, 18.05.2025
Эксперт рассказал, как мошенники крадут аккаунты в Telegram
Сейчас нет принципиально новых схем кражи аккаунтов в Telegram, злоумышленники только подстраиваются под информационную повестку и выбирают новый способ... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T10:29:00+03:00
2025-05-18T10:29:00+03:00
александр вураско
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сейчас нет принципиально новых схем кражи аккаунтов в Telegram, злоумышленники только подстраиваются под информационную повестку и выбирают новый способ привлечения внимания - то есть голосование на конкурсе, подписание петиции, конкурс от блогера, рассказал РИА Новости директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК "Солар" Александр Вураско. "Принципиально новых схем на данный момент не наблюдается, меняется лишь информационная подводка и способ привлечения внимания. Эти способы могут меняться еженедельно, все зависит от информационной повестки и фантазии злоумышленников. Проголосовать на конкурсе, подписать петицию, прочитать сообщение в паблике, выиграть сертификат от любимого бренда, поучаствовать в конкурсе от блогера, получить социальную выплату от государства или заработать на инвестициях - лишь часть наиболее популярных информационных подводок", - сказал Вураско. Главным итогом таких взаимодействий является то, что жертва попадает на фишинговый сайт, на котором либо сканирует QR-код, либо вводит телефон, пароль и код из смс, - злоумышленник, в свою очередь, получает доступ к аккаунту пользователя. Эксперт отметил, что оценить количество угонов аккаунтов сейчас сложно. "Данный тренд существует уже более двух лет и пока активность злоумышленников не снижается. Ежедневно мы выявляем новые фишинговые сайты, предназначенные для кражи аккаунтов пользователей мессенджера", - добавил Вураско. Для того, чтобы избежать кражи аккаунта, пользователям следует подключить двухфакторную аутентификацию в мессенджере, а также использовать только официальные ресурсы - точный адрес можно проверить через поисковик. Не нужно предоставлять личные данные, а также коды двухфакторной аутентификации на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, в разговоре с незнакомыми людьми.
https://ria.ru/20250517/voda-2017522109.html
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александр вураско, общество
Александр Вураско, Общество
Эксперт рассказал, как мошенники крадут аккаунты в Telegram

Сотрудник Solar AURA Вураско: мошенники не меняют схемы кражи аккаунтов Telegram

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сейчас нет принципиально новых схем кражи аккаунтов в Telegram, злоумышленники только подстраиваются под информационную повестку и выбирают новый способ привлечения внимания - то есть голосование на конкурсе, подписание петиции, конкурс от блогера, рассказал РИА Новости директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК "Солар" Александр Вураско.
"Принципиально новых схем на данный момент не наблюдается, меняется лишь информационная подводка и способ привлечения внимания. Эти способы могут меняться еженедельно, все зависит от информационной повестки и фантазии злоумышленников. Проголосовать на конкурсе, подписать петицию, прочитать сообщение в паблике, выиграть сертификат от любимого бренда, поучаствовать в конкурсе от блогера, получить социальную выплату от государства или заработать на инвестициях - лишь часть наиболее популярных информационных подводок", - сказал Вураско.
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Главным итогом таких взаимодействий является то, что жертва попадает на фишинговый сайт, на котором либо сканирует QR-код, либо вводит телефон, пароль и код из смс, - злоумышленник, в свою очередь, получает доступ к аккаунту пользователя.
Эксперт отметил, что оценить количество угонов аккаунтов сейчас сложно. "Данный тренд существует уже более двух лет и пока активность злоумышленников не снижается. Ежедневно мы выявляем новые фишинговые сайты, предназначенные для кражи аккаунтов пользователей мессенджера", - добавил Вураско.
Для того, чтобы избежать кражи аккаунта, пользователям следует подключить двухфакторную аутентификацию в мессенджере, а также использовать только официальные ресурсы - точный адрес можно проверить через поисковик. Не нужно предоставлять личные данные, а также коды двухфакторной аутентификации на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, в разговоре с незнакомыми людьми.
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