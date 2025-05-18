https://ria.ru/20250518/ekspert-2017646640.html

Эксперт оценил позицию США и Трампа по встрече с Россией

Эксперт оценил позицию США и Трампа по встрече с Россией - РИА Новости, 18.05.2025

Эксперт оценил позицию США и Трампа по встрече с Россией

Важным драйвером развития событий станет позиция США и президента Дональда Трампа относительно встречи на высшем уровне с Россией, сказал в интервью РИА Новости РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T06:47:00+03:00

2025-05-18T06:47:00+03:00

2025-05-18T06:47:00+03:00

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

владимир мединский

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ТОКИО, 18 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Важным драйвером развития событий станет позиция США и президента Дональда Трампа относительно встречи на высшем уровне с Россией, сказал в интервью РИА Новости один из наиболее авторитетных специалистов по России, ее дипломатии и стратегии безопасности, старший научных сотрудник Фонда мира Сасакавы Тайсукэ Абиру, он был собеседником президента России Владимира Путина на последнем дискуссионном клубе "Валдай". Ученый отметил, что Россия, в том числе и в ходе состоявшейся в Стамбуле встречи российской и украинской делегаций, настаивает на ведении переговоров без прекращения боевых действий. Украина настаивает на перемирии, а затем уже проведении переговоров. В этом видна большая разница в позициях сторон. Кроме того, украинская сторона хотела бы скорее провести встречу на высшем уровне, но и это не совпадает с позицией России. "То есть разрыв в позициях, неприемлемых для другой стороны, и это продолжается и дальше, и непохоже, чтобы этот разрыв сократился. В этом случае что произойдет? Все будет зависеть от того, чью сторону поддержит Америка. Это и станет главным драйвером развития дальнейших событий. Ведь и в этот раз был огромный разрыв в позициях, но в конце Америка сказала, что переговоры надо провести и переговоры были осуществлены. Но разрыв в позициях сторон так и не сократился, и нет признаков, что он сократится", - подчеркнул политолог. Он отметил, что Россия, имея военное преимущество, хочет заставить Украину принять свои требования, "поэтому и Мединский привел в пример Северную войну и сказал, что Россия может и 21 год сражаться". "Для Европы и Украины единственная надежда – это чтобы Трамп поддержал их позицию как можно более быстрого заключения перемирия. Это их единственная надежда. Если президент Трамп решит, что Россия не собирается заканчивать военные действия и просто выигрывает время, то у них получится создать тренд, как это изначально и задумывалось, по введению дополнительных санкций против России. Трамп сейчас говорит, что единственный путь, чтобы остановить войну – это личная встреча его и Путина, поэтому как можно быстрее надо провести встречу на высшем уровне. Но если Трамп после встречи с Путиным решит, что Россия не хочет прекращения войны, то Европа и Украина смогут осуществить сценарий, который продумывался с самого начала – оказание давления на Россию, введение санкций, чтобы в результате Украина пришла к завершению военных действий на наиболее выгодных условиях", - сказал Тайсукэ Абиру. Ученый обратил внимание на позицию России по возможному двустороннему саммиту РФ и США. "Позиция России, о которой говорит (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий – ред.) Песков, заключается в том, что встреча на высшем уровне США и России, важна, прежде всего, для нормализации двусторонних отношений, а также параллельно для решения различных международных проблем, а Украина – всего лишь одна из этих проблем. Вот для этого важно провести встречу лидеров - Путина и Трампа. Песков также говорит о том, что переговоры о нормализации двусторонних отношений и переговоры о решении проблемы Украины идут параллельно. И эти вопросы независимы друг от друга", - сказал политолог. В то же время западные страны, Украина, Япония и другие считают, что сначала должна быть разрешена проблема Украины, а потом уже произойдет улучшение отношений России и западных стран. Россия стремится разделить вопросы отношений с США и кризис на Украине. "Россия исходит из того, что готова защищать свои интересы, даже если для этого понадобиться воевать 21 год. Но отношения России и США – это другой вопрос. То есть если будет достигнут результат по двусторонним отношениям, конечно, возможна встреча президента Путина и президента Трампа по Украине, но даже если по проблеме Украины большого результата и не будет, но будет прогресс по другим вопросам или по нормализации двусторонних отношений, то уже есть смысл в проведении двустороннего саммита России и США. Россия хотела бы, чтобы ситуация развивалась в эту сторону. Но совершенно непонятно, что думает Трамп. Если для Трампа проблема Украины находится в приоритете, а решение остальных проблем – Ирана и других, идут следом, то тогда позиции России и США могут войти в противоречие, столкнуться", - подчеркнул ученый. В этом случае Европа и Украина могут достичь цели, "перетянуть Трампа на свою сторону и ввести дополнительные санкции против России или получить дополнительную помощь от Америки для экономического и военного противостояния с Россией". Говоря о перспективах и сценариях развития событий, Тайсукэ Абиру считает, что в ближайшее время, очевидно, состоится телефонный разговор Путина и Трампа, а после него может состояться и встреча на высшем уровне. "И вот тут важно, будет ли этот саммит только по вопросу Украины или по широкому спектру проблем. Это будет зависеть от того, как видит американо-российские отношения президент Трамп. От этого будет зависеть дальнейшее развитие событий. А это пока непонятно. Но это станет самым важным для того, чтобы определить, как будет дальше развиваться ситуация. Россия стоит на позиции, что российско-американские отношения не состоят только из проблемы Украины, а складываются нескольких параллельных процессов. И тогда если по Украине и не будет особого результата, это не окажет влияния на нормализацию отношений с Америкой", - сказал политолог. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250516/zhurnalistka-2017485753.html

https://ria.ru/20250317/tramp-2005532029.html

https://ria.ru/20250517/peregovory-2017631969.html

https://ria.ru/20250212/tramp-1998756209.html

https://ria.ru/20250518/ekspert-2017643159.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир мединский