https://ria.ru/20250518/egipet-2017389112.html

"Нашли карту Млечного Пути": невероятные познания египтян о космосе

"Нашли карту Млечного Пути": невероятные познания египтян о космосе - РИА Новости, 18.05.2025

"Нашли карту Млечного Пути": невероятные познания египтян о космосе

О том, что в Древнем Египте была сильно развита астрономия, известно уже давно, причем новые исследования в данной области преподносят всё новые и новые... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T09:14:00+03:00

2025-05-18T09:14:00+03:00

2025-05-18T09:14:00+03:00

древний египет

луна

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. О том, что в Древнем Египте была сильно развита астрономия, известно уже давно, причем новые исследования в данной области преподносят всё новые и новые сюрпризы. Недавно учёные обнаружили, что в древнеегипетских изображениях богини неба Нут может скрываться стилизованное представление Млечного Пути.К такому выводу пришел в статье астрофизик Ор Граур из Портсмутского университета, который благодаря анализу сотни саркофагов пришёл к выводу, что некоторые рисунки Нут содержат детали, напоминающие галактическую плоскость, включая тёмные пылевые полосы, пересекающие звёздный поток.Богиня, проглатывающая звезды и ЛунуБогиня Нут — одна из самых древних в египетском пантеоне, олицетворяющая небо и защищающая умерших на пути в загробный мир. Является дочерью бога воздуха Шу и богини календарных сезонов Тефнут, ежедневно, по верованиям древних египтян, проглатывает звёзды и Луну, а затем рождает снова, что объясняет смену дня и ночи.Её часто рисовали в виде женщины, чьё тело украшено звёздами и солнцами, изогнутое над землёй. Изображения богини обычно помещали на внутренней стороне крышки саркофага или на потолке склепа.О том, что египтяне ее чтили, говорят эпитеты, которые ее награждали: "Великая", "огромная мать звёзд", "рождающая богов".Считалось, что она поднимает умерших на небо и охраняет их в гробнице.Изображение на саркофаге певицы при храмеНо вернемся к опубликованному исследованию, в апреле 2024 года Ор Граур уже выдвигал гипотезу, что древние египтяне могли ассоциировать Млечный Путь с Нут. Теперь, изучив художественные изображения, он нашёл подтверждение данной идеи.Самым убедительным примером, подтверждающим правильность высказанного предположения, стал саркофаг певицы при храме Неситауджатахат, жившей в XI веке до н. э. и обладавшей высоким статусом.На её саркофаге Нут изображена с извилистой линией, идущей вдоль тела, с звёздами по обе стороны.Граур считает, что эта линия символизирует Млечный Путь, а тёмный изгиб соответствует Великому Разлому — пылевой полосе, пересекающей галактику. Подобные элементы встречаются нечасто. Это может быть первое известное визуальное изображение нашей Галактики, а не просто символическое.Учёному удалось обнаружить лишь четыре других примера, включая росписи в гробницах Рамзеса IV, VI и IX, где Нут изображена дважды (день и ночь), разделённая волнистой линией.Граур подчёркивает, что Нут не считалась самой Галактикой, а скорее включает его в число небесных явлений, украшающих её тело, тело звёздами, солнцами и пылевыми путями.Возможно, Млечный Путь на изображении выступает как "дорога" для души умершей, ведущая через тело богини в загробный мир.Наблюдали за звездами из обсерватории, построенной 2500 лет назадПохоже, по праву египтяне считаются одними из самых искусных астрономов в древней истории. Они полностью нанесли на карту ночное небо.Именно в Древнем Египте появился 365-дневный календарь и 24-часовой день. И сравнительно недавно, в 2024 году, археологи обнаружили крупнейшую в Древнем Мире обсерваторию, где древние астрономы вели наблюдения и делали свои открытия.Найденное здание астрономической обсерватории занимает площадь в целых 850 квадратных метров.Состоит оно из входа, обращенного на восток, где восходит солнце, и центрального колонного зала, открытого в форме буквы "L", которому предшествует огромная высокая стена из глиняных кирпичей с внутренним наклоном, напоминающая стиль египетских сооружений, известных как входы в храмы.На найденном сооружении до сих пор сохранилась резьба в виде сфинкса, смотрящего на восходящее солнце, эта фигура может символизировать связь древних египтян с космосом.Особенно археологов заинтересовали огромные наклонные каменные солнечные часы, называемые еще теневыми часами. Состоящие из ряда известняковых плит длиной 4,8 метра, на которых были установлены пять плоских известняковых блоков. Также в ходе раскопок было обнаружено множество артефактов, в том числе статуя 26-й династии, измерительный инструмент и различные религиозные предметы и керамика, связанные с повседневной жизнью и ритуалами древних египтян.Похоже, что Древний Египет может преподнести еще множество сюрпризов не только археологам, но и астрофизикам.

древний египет

луна

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древний египет, луна