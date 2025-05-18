"Нашли карту Млечного Пути": невероятные познания египтян о космосе
© Getty Images / murat4artМлечный Путь над пирамидами в Гизе
© Getty Images / murat4art
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. О том, что в Древнем Египте была сильно развита астрономия, известно уже давно, причем новые исследования в данной области преподносят всё новые и новые сюрпризы. Недавно учёные обнаружили, что в древнеегипетских изображениях богини неба Нут может скрываться стилизованное представление Млечного Пути.
© Getty Images / gorinyanМлечный Путь над пирамидами в Гизе
© Getty Images / gorinyan
Млечный Путь над пирамидами в Гизе
К такому выводу пришел в статье астрофизик Ор Граур из Портсмутского университета, который благодаря анализу сотни саркофагов пришёл к выводу, что некоторые рисунки Нут содержат детали, напоминающие галактическую плоскость, включая тёмные пылевые полосы, пересекающие звёздный поток.
Богиня, проглатывающая звезды и Луну
Богиня Нут — одна из самых древних в египетском пантеоне, олицетворяющая небо и защищающая умерших на пути в загробный мир. Является дочерью бога воздуха Шу и богини календарных сезонов Тефнут, ежедневно, по верованиям древних египтян, проглатывает звёзды и Луну, а затем рождает снова, что объясняет смену дня и ночи.
© Getty Images / DEA / A. DAGLI ORTIДеталь саркофага с изображением богини Нут, защищающей крыльями ложную дверь, ведущую в загробный мир, Древний Египет
© Getty Images / DEA / A. DAGLI ORTI
Деталь саркофага с изображением богини Нут, защищающей крыльями ложную дверь, ведущую в загробный мир, Древний Египет
Её часто рисовали в виде женщины, чьё тело украшено звёздами и солнцами, изогнутое над землёй. Изображения богини обычно помещали на внутренней стороне крышки саркофага или на потолке склепа.
© Getty Images / DEA / G. DAGLI ORTIБогиня Нут, освещающая Хатхор, деталь потолка Гипостильного зала в храме Хатхор, Дендера
© Getty Images / DEA / G. DAGLI ORTI
Богиня Нут, освещающая Хатхор, деталь потолка Гипостильного зала в храме Хатхор, Дендера
О том, что египтяне ее чтили, говорят эпитеты, которые ее награждали: "Великая", "огромная мать звёзд", "рождающая богов".
Считалось, что она поднимает умерших на небо и охраняет их в гробнице.
Изображение на саркофаге певицы при храме
Но вернемся к опубликованному исследованию, в апреле 2024 года Ор Граур уже выдвигал гипотезу, что древние египтяне могли ассоциировать Млечный Путь с Нут. Теперь, изучив художественные изображения, он нашёл подтверждение данной идеи.
© Getty Images / DEA / G. DAGLI ORTIВнутреннее убранство саркофага, изображающее крылатую богиню Нут, принимающую умершего с распростертыми объятиями, Древний Египет
© Getty Images / DEA / G. DAGLI ORTI
Внутреннее убранство саркофага, изображающее крылатую богиню Нут, принимающую умершего с распростертыми объятиями, Древний Египет
Самым убедительным примером, подтверждающим правильность высказанного предположения, стал саркофаг певицы при храме Неситауджатахат, жившей в XI веке до н. э. и обладавшей высоким статусом.
На её саркофаге Нут изображена с извилистой линией, идущей вдоль тела, с звёздами по обе стороны.
Граур считает, что эта линия символизирует Млечный Путь, а тёмный изгиб соответствует Великому Разлому — пылевой полосе, пересекающей галактику. Подобные элементы встречаются нечасто. Это может быть первое известное визуальное изображение нашей Галактики, а не просто символическое.
Учёному удалось обнаружить лишь четыре других примера, включая росписи в гробницах Рамзеса IV, VI и IX, где Нут изображена дважды (день и ночь), разделённая волнистой линией.
© Getty Images / DEA / W. BUSSДетали саркофага: богиня Нут, Исида, Нефтида, покойный и его жена, Древний Египет, Каир, Египетский музей
© Getty Images / DEA / W. BUSS
Детали саркофага: богиня Нут, Исида, Нефтида, покойный и его жена, Древний Египет, Каир, Египетский музей
Граур подчёркивает, что Нут не считалась самой Галактикой, а скорее включает его в число небесных явлений, украшающих её тело, тело звёздами, солнцами и пылевыми путями.
Возможно, Млечный Путь на изображении выступает как "дорога" для души умершей, ведущая через тело богини в загробный мир.
Наблюдали за звездами из обсерватории, построенной 2500 лет назад
Похоже, по праву египтяне считаются одними из самых искусных астрономов в древней истории. Они полностью нанесли на карту ночное небо.
Именно в Древнем Египте появился 365-дневный календарь и 24-часовой день. И сравнительно недавно, в 2024 году, археологи обнаружили крупнейшую в Древнем Мире обсерваторию, где древние астрономы вели наблюдения и делали свои открытия.
© Фото : Egyptian Ministry of Tourism and AntiquitiesКамни с надписями, найденные в первой древнеегипетской астрономической обсерватории
© Фото : Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
Камни с надписями, найденные в первой древнеегипетской астрономической обсерватории
Найденное здание астрономической обсерватории занимает площадь в целых 850 квадратных метров.
Состоит оно из входа, обращенного на восток, где восходит солнце, и центрального колонного зала, открытого в форме буквы "L", которому предшествует огромная высокая стена из глиняных кирпичей с внутренним наклоном, напоминающая стиль египетских сооружений, известных как входы в храмы.
© Getty Images / Photos.comПирамида Хеопса в Гизе используется в качестве астрономической обсерватории
© Getty Images / Photos.com
Пирамида Хеопса в Гизе используется в качестве астрономической обсерватории
На найденном сооружении до сих пор сохранилась резьба в виде сфинкса, смотрящего на восходящее солнце, эта фигура может символизировать связь древних египтян с космосом.
© Getty Images / Wieland TeixeiraПотолок с астрономическими рисунками в храме Хатхор, Дендера, Египет
© Getty Images / Wieland Teixeira
Потолок с астрономическими рисунками в храме Хатхор, Дендера, Египет
Особенно археологов заинтересовали огромные наклонные каменные солнечные часы, называемые еще теневыми часами. Состоящие из ряда известняковых плит длиной 4,8 метра, на которых были установлены пять плоских известняковых блоков. Также в ходе раскопок было обнаружено множество артефактов, в том числе статуя 26-й династии, измерительный инструмент и различные религиозные предметы и керамика, связанные с повседневной жизнью и ритуалами древних египтян.
Похоже, что Древний Египет может преподнести еще множество сюрпризов не только археологам, но и астрофизикам.