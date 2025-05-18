https://ria.ru/20250518/efimov-2017470406.html

Ефимов: на севере Москвы возведут жилой квартал по программе КРТ

Ефимов: на севере Москвы возведут жилой квартал по программе КРТ - РИА Новости, 18.05.2025

Ефимов: на севере Москвы возведут жилой квартал по программе КРТ

На севере Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) возведут жилой квартал со школами и спортивным комплексом, сообщил заммэра столицы по РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T12:12:00+03:00

2025-05-18T12:12:00+03:00

2025-05-18T12:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. На севере Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) возведут жилой квартал со школами и спортивным комплексом, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Современный жилой район, в том числе для целей программы реновации, появится в рамках реорганизации части бывшей промзоны "Автомоторная" на севере столицы. Проектом планировки территории предусмотрено строительство 1,24 миллиона квадратных метров жилья. Кроме того, здесь разместят общественно-деловые и социальные объекты, а также высокотехнологичные производства", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что участок станет одной из самых реорганизуемых в Москве территорий комплексного развития - площадью 77,06 гектара. По итогам реализации проекта в Головинском районе Москвы жители получат 10 тысяч новых рабочих мест", – рассказал Владимир Ефимов.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что общая площадь квартир по реновации здесь составит 242,6 тысячи "квадратов", переехать смогут 8,5 тысячи горожан.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии трех участков нежилой застройки в московском районе Ново-Переделкино. Их общая площадь составляет 8,77 гектара.

https://ria.ru/20250516/efimov-2017189007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы