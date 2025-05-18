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В ДТП с машиной скорой помощи на Ставрополье пострадали четыре человека - РИА Новости, 19.05.2025
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22:51 18.05.2025 (обновлено: 11:48 19.05.2025)
https://ria.ru/20250518/dtp-2017732556.html
В ДТП с машиной скорой помощи на Ставрополье пострадали четыре человека
В ДТП с машиной скорой помощи на Ставрополье пострадали четыре человека - РИА Новости, 19.05.2025
В ДТП с машиной скорой помощи на Ставрополье пострадали четыре человека
Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем на Ставрополье, пострадали четыре человека, сообщает краевое ГИБДД. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-18T22:51:00+03:00
2025-05-19T11:48:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 18 мая – РИА Новости. Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем на Ставрополье, пострадали четыре человека, сообщает краевое ГИБДД."В Изобильненском округе в результате автоаварии с автомобилем скорой помощи пострадали 4 человека. По предварительным данным … водитель автомобиля Lada Kalina выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (где это разрешено дорожной разметкой), где допустил столкновение с автомобилем "ГАЗ"(скорой медицинской помощью)", – говорится в сообщении. Отмечается, что в результате автоаварии пострадали четыре человека: 33-летний водитель и 32-летний пассажир легкового автомобиля, а также 35-летний водитель и 40-летний пассажир скорой помощи доставлены в Изобильненскую больницу. В ГИБДД также установили, что водитель Lada Kalina имеет стаж вождения около 1,5 года, злостным нарушителем ПДД не является и на момент автоаварии был трезв.
https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html
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происшествия, гибдд мвд рф, дтп, россия, ставропольский край
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, ДТП, Россия, Ставропольский край
В ДТП с машиной скорой помощи на Ставрополье пострадали четыре человека

ГИБДД: на Ставрополье скорая помощь столкнулась с машиной, четверо пострадали

© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramМесто ДТП с участием автомобиля скорой помощи на Ставрополье. 18 мая 2025
Место ДТП с участием автомобиля скорой помощи на Ставрополье. 18 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/Telegram
Место ДТП с участием автомобиля скорой помощи на Ставрополье. 18 мая 2025
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ПЯТИГОРСК, 18 мая – РИА Новости. Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем на Ставрополье, пострадали четыре человека, сообщает краевое ГИБДД.
"В Изобильненском округе в результате автоаварии с автомобилем скорой помощи пострадали 4 человека. По предварительным данным … водитель автомобиля Lada Kalina выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (где это разрешено дорожной разметкой), где допустил столкновение с автомобилем "ГАЗ"(скорой медицинской помощью)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате автоаварии пострадали четыре человека: 33-летний водитель и 32-летний пассажир легкового автомобиля, а также 35-летний водитель и 40-летний пассажир скорой помощи доставлены в Изобильненскую больницу.
В ГИБДД также установили, что водитель Lada Kalina имеет стаж вождения около 1,5 года, злостным нарушителем ПДД не является и на момент автоаварии был трезв.
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