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Силы ПВО сбили 18 беспилотников над Белгородской областью
Силы ПВО сбили 18 беспилотников над Белгородской областью - РИА Новости, 18.05.2025
Силы ПВО сбили 18 беспилотников над Белгородской областью
Российские военные сбили 18 дронов ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T10:48:00+03:00
2025-05-18T10:48:00+03:00
2025-05-18T11:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские военные сбили 18 дронов ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."С 07:15 до 08:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.Позднее стало известно о нейтрализации еще четырех БПЛА.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Белгородской области действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Силы ПВО сбили 18 беспилотников над Белгородской областью
МО РФ: ПВО сбила 18 украинских беспилотников над Белгородской областью