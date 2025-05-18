В Дагестане проверяют сообщения о массовых драках подростков
СК и прокуратура проверяют информацию о массовых драках подростков в Махачкале
Драка подростков в Махачкале, Дагестан. Кадр видео из соцсетей
Драка подростков в Махачкале, Дагестан. Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 18 мая - РИА Новости. Следователи в Дагестане проводят процессуальную проверку в связи с информацией о появлении в республике подростковых групп, устраивающих массовые драки, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
В последние дни в дагестанском сегменте соцсетей стали появляться публикации о подростковых драках, предположительно, с участием двух группировок. На кадрах видно, что в уличных стычках принимали участие десятки молодых людей.
«
"В социальных медиа сообщается, что в городе Махачкале подростки объединяются в группы с целью совершения противозаконной деятельности, в том числе организации массовых драк. По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Дагестану Дмитрию Беляеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщает, что надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Махачкале.
Глава Дагестана сделал заявление из-за беспорядков в школах
19 февраля, 17:21