https://ria.ru/20250518/dagestan-2017675276.html

В Дагестане проверяют сообщения о массовых драках подростков

В Дагестане проверяют сообщения о массовых драках подростков - РИА Новости, 18.05.2025

В Дагестане проверяют сообщения о массовых драках подростков

Следователи в Дагестане проводят процессуальную проверку в связи с информацией о появлении в республике подростковых групп, устраивающих массовые драки,... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T13:06:00+03:00

2025-05-18T13:06:00+03:00

2025-05-18T14:36:00+03:00

происшествия

россия

махачкала

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 18 мая - РИА Новости. Следователи в Дагестане проводят процессуальную проверку в связи с информацией о появлении в республике подростковых групп, устраивающих массовые драки, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. В последние дни в дагестанском сегменте соцсетей стали появляться публикации о подростковых драках, предположительно, с участием двух группировок. На кадрах видно, что в уличных стычках принимали участие десятки молодых людей. "В социальных медиа сообщается, что в городе Махачкале подростки объединяются в группы с целью совершения противозаконной деятельности, в том числе организации массовых драк. По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Дагестану Дмитрию Беляеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщает, что надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Махачкале.

https://ria.ru/20250219/dagestan-2000355866.html

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махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, махачкала, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)