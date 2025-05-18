Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане проверяют сообщения о массовых драках подростков - РИА Новости, 18.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 18.05.2025 (обновлено: 14:36 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/dagestan-2017675276.html
В Дагестане проверяют сообщения о массовых драках подростков
В Дагестане проверяют сообщения о массовых драках подростков - РИА Новости, 18.05.2025
В Дагестане проверяют сообщения о массовых драках подростков
Следователи в Дагестане проводят процессуальную проверку в связи с информацией о появлении в республике подростковых групп, устраивающих массовые драки,... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T13:06:00+03:00
2025-05-18T14:36:00+03:00
происшествия
россия
махачкала
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017676765_0:236:981:788_1920x0_80_0_0_d3c2dc0bb4a5ae9a4957e1c5f48209c5.jpg
МАХАЧКАЛА, 18 мая - РИА Новости. Следователи в Дагестане проводят процессуальную проверку в связи с информацией о появлении в республике подростковых групп, устраивающих массовые драки, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. В последние дни в дагестанском сегменте соцсетей стали появляться публикации о подростковых драках, предположительно, с участием двух группировок. На кадрах видно, что в уличных стычках принимали участие десятки молодых людей. "В социальных медиа сообщается, что в городе Махачкале подростки объединяются в группы с целью совершения противозаконной деятельности, в том числе организации массовых драк. По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Дагестану Дмитрию Беляеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщает, что надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Махачкале.
https://ria.ru/20250219/dagestan-2000355866.html
россия
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017676765_0:68:982:804_1920x0_80_0_0_28ca166851bbf026c78230e5ee753d1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, махачкала, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Махачкала, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане проверяют сообщения о массовых драках подростков

СК и прокуратура проверяют информацию о массовых драках подростков в Махачкале

Драка подростков в Махачкале, Дагестан. Кадр видео из соцсетей
Драка подростков в Махачкале, Дагестан. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Драка подростков в Махачкале, Дагестан. Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 18 мая - РИА Новости. Следователи в Дагестане проводят процессуальную проверку в связи с информацией о появлении в республике подростковых групп, устраивающих массовые драки, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
В последние дни в дагестанском сегменте соцсетей стали появляться публикации о подростковых драках, предположительно, с участием двух группировок. На кадрах видно, что в уличных стычках принимали участие десятки молодых людей.
«
"В социальных медиа сообщается, что в городе Махачкале подростки объединяются в группы с целью совершения противозаконной деятельности, в том числе организации массовых драк. По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Дагестану Дмитрию Беляеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщает, что надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Махачкале.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Глава Дагестана сделал заявление из-за беспорядков в школах
19 февраля, 17:21
 
ПроисшествияРоссияМахачкалаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала