https://ria.ru/20250518/bryansk-2017647626.html

Эксперт объяснила, что прием пищи не был причиной смерти девочки в Брянске

Эксперт объяснила, что прием пищи не был причиной смерти девочки в Брянске - РИА Новости, 18.05.2025

Эксперт объяснила, что прием пищи не был причиной смерти девочки в Брянске

Эксперт по делу об убийстве девятимесячной девочки в Брянске объяснила, что она не могла умереть, поперхнувшись едой, как пытался представить отец, осужденный... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T07:17:00+03:00

2025-05-18T07:17:00+03:00

2025-05-18T07:19:00+03:00

происшествия

брянск

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Эксперт по делу об убийстве девятимесячной девочки в Брянске объяснила, что она не могла умереть, поперхнувшись едой, как пытался представить отец, осужденный за её убийство, поскольку у здорового ребенка не бывает аспирации во время приема пищи, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее суд приговорил отца девочки Александра Кулагина к 19 годам за убийство и организацию лжепохищения, мать Светлану Шкапцову к четырем годам и трем месяцам за оставление в опасности и ложный донос. Кулагин при этом свою вину в убийстве не признал, заявив, что девочка умерла, подавившись едой, когда ее кормила мать. "Из показаний свидетеля (врача Детской областной больницы со стажем работы 26 лет) следует, что у здорового ребенка... не может произойти аспирация во время приема пищи в любом положении, в том числе лежа, так как ребенок проглотит столько пищи, сколько нужно, лишняя смесь выльется", - говорится в документе. "Похищение" девятимесячной девочки, случившееся в Брянске в марте 2012 года, вызвало широкий резонанс. Ее мать заявила в полицию о похищении ребенка из коляски у зоомагазина. После трех недель безрезультатных поисков, в которых приняли участие тысячи силовиков и волонтеров, следствие сообщило, что история с похищением была придумана родителями ребенка, а девочка умерла от побоев собственного отца в конце февраля.

https://ria.ru/20250518/brjansk-2017641009.html

брянск

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происшествия, брянск