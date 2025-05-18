Отец убитой в Брянске девочки пытался свалить вину на жену
Отец убитой в Брянске девочки заявил, что жена сообщила о ее похищении
Родители 9-месячной Ани Шкапцовой в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Отец девятимесячной девочки, которую он вначале убил, а потом вместе с женой инсценировал ее похищение, заявил, что это его супруга сообщила силовикам о "похищении", поэтому в его действиях нет состава преступления, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Похищение" девочки, случившееся в Брянске в марте 2012 года, вызвало широкий резонанс. Ее мать Светлана Шкапцова заявила в полицию о похищении ребенка из коляски у зоомагазина. После трех недель безрезультатных поисков, в которых приняли участие тысячи силовиков и волонтеров, следствие сообщило, что история с похищением была придумана родителями ребенка, а девочка умерла от побоев собственного отца Александра Кулагина в конце февраля.
"Высказанное в апелляционной инстанции суждение Кулагина о том, что в правоохранительные органы о похищении ребенка сообщил не он, а его жена Шкапцова, она же написала заявление об этом, поэтому в его действиях нет состава преступления, предусмотренного ч.З ст. 306 УК РФ, нельзя признать состоятельным", — говорится в документе.
Как установили следователи и суд, все эти действия Кулагин совершил по ранее разработанному с женой плану. После инсценировки похищения своей дочери, Кулагин по плану уехал в другой город, а его жена сообщила о похищении ребенка правоохранительным органам.
Суд приговорил Кулагина к 19 годам за убийство и организацию лжепохищения, Шкапцову к четырем годам и трем месяцам за оставление в опасности и ложный донос.