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В Курской области после падения дрона загорелась кровля школы - РИА Новости, 18.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 18.05.2025 (обновлено: 21:39 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/bpla-2017715672.html
В Курской области после падения дрона загорелась кровля школы
В Курской области после падения дрона загорелась кровля школы - РИА Новости, 18.05.2025
В Курской области после падения дрона загорелась кровля школы
В Курской области после падения дрона ВСУ загорелась кровля строящейся школы, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T18:47:00+03:00
2025-05-18T21:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
беловский район
курская область
александр хинштейн
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Курской области после падения дрона ВСУ загорелась кровля строящейся школы, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."В результате падения беспилотника в деревне Самоярдово Беловского района произошло возгорание кровли школы, которая находилась в стадии стройки. Площадь возгорания составила около 20х20 квадратных метров", — написал он.Отмечается, что пострадавших и серьезных последствий нет. Пожар потушили. После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. Так, в ночь на воскресенье украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на жилой дом в селе Поды Хомутовского района, погибла 69-летняя женщина.В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250518/vsu-2017665597.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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беловский район, курская область, александр хинштейн, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Курской области после падения дрона загорелась кровля школы

Хинштейн: в Курской области после падения дрона ВСУ загорелась кровля школы

© Фото : Оперштаб Курской области В результате падения беспилотника в деревне Самоярдово Курской области произошло возгорание кровли школы
В результате падения беспилотника в деревне Самоярдово Курской области произошло возгорание кровли школы - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : Оперштаб Курской области
В результате падения беспилотника в деревне Самоярдово Курской области произошло возгорание кровли школы
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Курской области после падения дрона ВСУ загорелась кровля строящейся школы, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"В результате падения беспилотника в деревне Самоярдово Беловского района произошло возгорание кровли школы, которая находилась в стадии стройки. Площадь возгорания составила около 20х20 квадратных метров", — написал он.
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Отмечается, что пострадавших и серьезных последствий нет. Пожар потушили.
После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. Так, в ночь на воскресенье украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на жилой дом в селе Поды Хомутовского района, погибла 69-летняя женщина.
В регионе действует режим контртеррористической операции.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБеловский районКурская областьАлександр ХинштейнПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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