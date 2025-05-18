https://ria.ru/20250518/bpla-2017715672.html

В Курской области после падения дрона загорелась кровля школы

В Курской области после падения дрона загорелась кровля школы - РИА Новости, 18.05.2025

В Курской области после падения дрона загорелась кровля школы

В Курской области после падения дрона ВСУ загорелась кровля строящейся школы, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T18:47:00+03:00

2025-05-18T18:47:00+03:00

2025-05-18T21:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

беловский район

курская область

александр хинштейн

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Курской области после падения дрона ВСУ загорелась кровля строящейся школы, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."В результате падения беспилотника в деревне Самоярдово Беловского района произошло возгорание кровли школы, которая находилась в стадии стройки. Площадь возгорания составила около 20х20 квадратных метров", — написал он.Отмечается, что пострадавших и серьезных последствий нет. Пожар потушили. После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. Так, в ночь на воскресенье украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на жилой дом в селе Поды Хомутовского района, погибла 69-летняя женщина.В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250518/vsu-2017665597.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

беловский район

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беловский район, курская область, александр хинштейн, происшествия, вооруженные силы украины