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Bloomberg: Китай поддерживал Пакистан во время индийской операции "Синдур" - РИА Новости, 18.05.2025
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15:21 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/bloomberg-2017692192.html
Bloomberg: Китай поддерживал Пакистан во время индийской операции "Синдур"
Bloomberg: Китай поддерживал Пакистан во время индийской операции "Синдур" - РИА Новости, 18.05.2025
Bloomberg: Китай поддерживал Пакистан во время индийской операции "Синдур"
Агентство Блумберг утверждает со ссылкой на директора Центра совместных военных исследований в Нью-Дели Ашока Кумара, что Китай предоставил поддержку... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T15:21:00+03:00
2025-05-18T15:21:00+03:00
обострение отношений между индией и пакистаном
раджнатх сингх
индия
пакистан
китай
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Агентство Блумберг утверждает со ссылкой на директора Центра совместных военных исследований в Нью-Дели Ашока Кумара, что Китай предоставил поддержку радиолокационным системам и системам ПВО Пакистана в ходе операции Индии "Синдур" на территории исламской республики в начале мая. Как уточняется в сообщении, членами консультативного совета центра являются в том числе министр обороны Индии Раджнатх Сингх, а также главнокомандующий ВС Индии, командующие сухопутными войсками, ВВС и флотом. "Китай помог Пакистану реорганизовать его радиолокационные системы и системы противовоздушной обороны для более эффективного отслеживания перемещения индийских войск и вооружений", - пишет Блумберг со ссылкой на Кумара. Кроме того, по данным директора Центра совместных военных исследований в Нью-Дели, КНР предоставила исламской республике поддержку в настройке спутникового покрытия в период между 22 апреля, когда произошел теракт в индийском регионе Джамму и Кашмир, и началом операции Индии на территории Пакистана. Блумберг отмечает, что внешнеполитические и оборонные ведомства Китая и Индии, а также МИД Пакистана отказались комментировать данные Кумара. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
https://ria.ru/20250516/indiya-2017482696.html
https://ria.ru/20250511/pakistan--2016322526.html
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обострение отношений между индией и пакистаном, раджнатх сингх, индия, пакистан, китай, в мире
Обострение отношений между Индией и Пакистаном, Раджнатх Сингх, Индия, Пакистан, Китай, В мире
Bloomberg: Китай поддерживал Пакистан во время индийской операции "Синдур"

Bloomberg: Китай поддерживал ПВО Пакистана в ходе индийской операции "Синдур"

© AP Photo / Channi AnandИндийские военные
Индийские военные - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Channi Anand
Индийские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Агентство Блумберг утверждает со ссылкой на директора Центра совместных военных исследований в Нью-Дели Ашока Кумара, что Китай предоставил поддержку радиолокационным системам и системам ПВО Пакистана в ходе операции Индии "Синдур" на территории исламской республики в начале мая.
Как уточняется в сообщении, членами консультативного совета центра являются в том числе министр обороны Индии Раджнатх Сингх, а также главнокомандующий ВС Индии, командующие сухопутными войсками, ВВС и флотом.
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"Китай помог Пакистану реорганизовать его радиолокационные системы и системы противовоздушной обороны для более эффективного отслеживания перемещения индийских войск и вооружений", - пишет Блумберг со ссылкой на Кумара.
Кроме того, по данным директора Центра совместных военных исследований в Нью-Дели, КНР предоставила исламской республике поддержку в настройке спутникового покрытия в период между 22 апреля, когда произошел теракт в индийском регионе Джамму и Кашмир, и началом операции Индии на территории Пакистана.
Блумберг отмечает, что внешнеполитические и оборонные ведомства Китая и Индии, а также МИД Пакистана отказались комментировать данные Кумара.
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Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
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Обострение отношений между Индией и ПакистаномРаджнатх СингхИндияПакистанКитайВ мире
 
 
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