https://ria.ru/20250518/bloomberg-2017692192.html

Bloomberg: Китай поддерживал Пакистан во время индийской операции "Синдур"

Bloomberg: Китай поддерживал Пакистан во время индийской операции "Синдур" - РИА Новости, 18.05.2025

Bloomberg: Китай поддерживал Пакистан во время индийской операции "Синдур"

Агентство Блумберг утверждает со ссылкой на директора Центра совместных военных исследований в Нью-Дели Ашока Кумара, что Китай предоставил поддержку... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T15:21:00+03:00

2025-05-18T15:21:00+03:00

2025-05-18T15:21:00+03:00

обострение отношений между индией и пакистаном

раджнатх сингх

индия

пакистан

китай

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Агентство Блумберг утверждает со ссылкой на директора Центра совместных военных исследований в Нью-Дели Ашока Кумара, что Китай предоставил поддержку радиолокационным системам и системам ПВО Пакистана в ходе операции Индии "Синдур" на территории исламской республики в начале мая. Как уточняется в сообщении, членами консультативного совета центра являются в том числе министр обороны Индии Раджнатх Сингх, а также главнокомандующий ВС Индии, командующие сухопутными войсками, ВВС и флотом. "Китай помог Пакистану реорганизовать его радиолокационные системы и системы противовоздушной обороны для более эффективного отслеживания перемещения индийских войск и вооружений", - пишет Блумберг со ссылкой на Кумара. Кроме того, по данным директора Центра совместных военных исследований в Нью-Дели, КНР предоставила исламской республике поддержку в настройке спутникового покрытия в период между 22 апреля, когда произошел теракт в индийском регионе Джамму и Кашмир, и началом операции Индии на территории Пакистана. Блумберг отмечает, что внешнеполитические и оборонные ведомства Китая и Индии, а также МИД Пакистана отказались комментировать данные Кумара. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.

https://ria.ru/20250516/indiya-2017482696.html

https://ria.ru/20250511/pakistan--2016322526.html

https://ria.ru/20250515/indiya-2017066229.html

индия

пакистан

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение отношений между индией и пакистаном, раджнатх сингх, индия, пакистан, китай, в мире