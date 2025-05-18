https://ria.ru/20250518/bild-2017698687.html

В Германии мужчина с ножом напал на молодых людей

В Германии мужчина с ножом напал на молодых людей - РИА Новости, 18.05.2025

В Германии мужчина с ножом напал на молодых людей

Мужчина с ножом и тростью напал на молодых людей в немецком городе Билефельд, пострадали не менее пяти человек, пишет газета Bild со ссылкой на полицию. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T16:11:00+03:00

2025-05-18T16:11:00+03:00

2025-05-18T17:09:00+03:00

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БЕРЛИН, 18 мая — РИА Новости. Мужчина с ножом и тростью напал на молодых людей в немецком городе Билефельд, пострадали не менее пяти человек, пишет газета Bild со ссылкой на полицию. Инцидент произошел около 4:20 (5:20 мск) перед баром Cutie на Гросе-Курфюрст-Штрассе. "Пострадали не менее пяти человек, трое из них — тяжело. Не исключено, что есть и другие пострадавшие", — приводится в статье заявление представителя полиции Зоню Реммерт. Два человека, по ее словам, находятся в критическом состоянии. Жертвам нападения от 23 до 27 лет. Как пишет газета со ссылкой на очевидцев, преступник без разбора атаковал людей ножом и тростью, из которой выдвигается лезвие. Другим посетителям кафе удалось повалить его на землю, при этом ранив в лицо, тем не менее он смог вырваться и скрыться. Уточняется, что при побеге нападавший потерял рюкзак, который следователи нашли недалеко от места ЧП. Внутри было другое оружие, бутылка с воспламеняющейся жидкостью, а также вид на жительство, выданный на имя гражданина Сирии.

https://ria.ru/20250516/politsija-2017321228.html

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