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В Германии мужчина с ножом напал на молодых людей
В Германии мужчина с ножом напал на молодых людей - РИА Новости, 18.05.2025
В Германии мужчина с ножом напал на молодых людей
Мужчина с ножом и тростью напал на молодых людей в немецком городе Билефельд, пострадали не менее пяти человек, пишет газета Bild со ссылкой на полицию. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T16:11:00+03:00
2025-05-18T16:11:00+03:00
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БЕРЛИН, 18 мая — РИА Новости. Мужчина с ножом и тростью напал на молодых людей в немецком городе Билефельд, пострадали не менее пяти человек, пишет газета Bild со ссылкой на полицию. Инцидент произошел около 4:20 (5:20 мск) перед баром Cutie на Гросе-Курфюрст-Штрассе. "Пострадали не менее пяти человек, трое из них — тяжело. Не исключено, что есть и другие пострадавшие", — приводится в статье заявление представителя полиции Зоню Реммерт. Два человека, по ее словам, находятся в критическом состоянии. Жертвам нападения от 23 до 27 лет. Как пишет газета со ссылкой на очевидцев, преступник без разбора атаковал людей ножом и тростью, из которой выдвигается лезвие. Другим посетителям кафе удалось повалить его на землю, при этом ранив в лицо, тем не менее он смог вырваться и скрыться. Уточняется, что при побеге нападавший потерял рюкзак, который следователи нашли недалеко от места ЧП. Внутри было другое оружие, бутылка с воспламеняющейся жидкостью, а также вид на жительство, выданный на имя гражданина Сирии.
https://ria.ru/20250516/politsija-2017321228.html
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германия, сирия, в мире
В Германии мужчина с ножом напал на молодых людей
В Билефельде мужчина с ножом напал на людей у бара, пострадали 5 человек
БЕРЛИН, 18 мая — РИА Новости.
Мужчина с ножом и тростью напал на молодых людей в немецком городе Билефельд, пострадали не менее пяти человек, пишет газета Bild
со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел около 4:20 (5:20 мск) перед баром Cutie на Гросе-Курфюрст-Штрассе.
"Пострадали не менее пяти человек, трое из них — тяжело. Не исключено, что есть и другие пострадавшие", — приводится в статье заявление представителя полиции Зоню Реммерт.
Два человека, по ее словам, находятся в критическом состоянии. Жертвам нападения от 23 до 27 лет.
Как пишет газета со ссылкой на очевидцев, преступник без разбора атаковал людей ножом и тростью, из которой выдвигается лезвие. Другим посетителям кафе удалось повалить его на землю, при этом ранив в лицо, тем не менее он смог вырваться и скрыться.
Уточняется, что при побеге нападавший потерял рюкзак, который следователи нашли недалеко от места ЧП. Внутри было другое оружие, бутылка с воспламеняющейся жидкостью, а также вид на жительство, выданный на имя гражданина Сирии
.