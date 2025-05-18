https://ria.ru/20250518/bespilotniki-2017664796.html
ПВО сбила еще четыре украинских беспилотника над Белгородской областью
ПВО сбила еще четыре украинских беспилотника над Белгородской областью - РИА Новости, 18.05.2025
ПВО сбила еще четыре украинских беспилотника над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T10:45:00+03:00
2025-05-18T10:45:00+03:00
2025-05-18T10:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Восемнадцатого мая т.г. с 08.20 до 09.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в период с 07.15 до 08.20 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 14 украинских БПЛА.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_78683cc1ab8c769a46622f20bf7bad56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО сбила еще четыре украинских беспилотника над Белгородской областью
МО РФ: ПВО с 8:20 до 9:00 мск сбила 4 БПЛА ВСУ над Белгородской областью