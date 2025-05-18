https://ria.ru/20250518/bespilotniki-2017664796.html

ПВО сбила еще четыре украинских беспилотника над Белгородской областью

ПВО сбила еще четыре украинских беспилотника над Белгородской областью - РИА Новости, 18.05.2025

ПВО сбила еще четыре украинских беспилотника над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T10:45:00+03:00

2025-05-18T10:45:00+03:00

2025-05-18T10:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Восемнадцатого мая т.г. с 08.20 до 09.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в период с 07.15 до 08.20 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 14 украинских БПЛА.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф