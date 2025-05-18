https://ria.ru/20250518/bespilotnik-2017685874.html
На Крымом сбили украинский беспилотник
На Крымом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 18.05.2025
На Крымом сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 12:00 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T14:16:00+03:00
2025-05-18T14:16:00+03:00
2025-05-18T14:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12:00 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. "Восемнадцатого мая около 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
На Крымом сбили украинский беспилотник
МО РФ: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Крымом