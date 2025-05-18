https://ria.ru/20250518/bespilotnik-2017685874.html

На Крымом сбили украинский беспилотник

На Крымом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 18.05.2025

На Крымом сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО около 12:00 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T14:16:00+03:00

2025-05-18T14:16:00+03:00

2025-05-18T14:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12:00 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. "Восемнадцатого мая около 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика крым

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность