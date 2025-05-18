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Минобороны Белоруссии рассказало об итогах визита Белоусова в Минск - РИА Новости, 18.05.2025
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17:25 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/belorussiya-2017708744.html
Минобороны Белоруссии рассказало об итогах визита Белоусова в Минск
Минобороны Белоруссии рассказало об итогах визита Белоусова в Минск - РИА Новости, 18.05.2025
Минобороны Белоруссии рассказало об итогах визита Белоусова в Минск
Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T17:25:00+03:00
2025-05-18T17:25:00+03:00
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что по итогам переговоров в Минске белорусское и российское оборонные ведомства скорректировали мероприятия по реализации гарантий безопасности, параметры предстоящего в сентябре совместного учения "Запад-2025". "Основной целью переговоров в Минске между МО РБ и МО РФ явилась ревизия договоренностей военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами, исходя из которых были скорректированы мероприятия по реализации гарантий безопасности, развитию РГВ(С) (региональная группировка войск – ред.), параметры совместного учения "Запад-2025", - написал он в соцсети Х. Министр обороны России Андрей Белоусов в пятницу посетил Минск с рабочим визитом. Он встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а затем провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Министры также посетили мемориальный комплекс "Хатынь" под Минском.
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минск, белоруссия, россия, андрей белоусов, александр лукашенко, виктор хренин, в мире
Минск, Белоруссия, Россия, Андрей Белоусов, Александр Лукашенко, Виктор Хренин, В мире
Минобороны Белоруссии рассказало об итогах визита Белоусова в Минск

Ревенко: МО Белоруссии и России скорректировали параметры учения "Запад-2025"

© Фото : Минобороны России/TelegramМинистр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин во время встречи в Минске
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : Минобороны России/Telegram
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин во время встречи в Минске
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что по итогам переговоров в Минске белорусское и российское оборонные ведомства скорректировали мероприятия по реализации гарантий безопасности, параметры предстоящего в сентябре совместного учения "Запад-2025".
"Основной целью переговоров в Минске между МО РБ и МО РФ явилась ревизия договоренностей военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами, исходя из которых были скорректированы мероприятия по реализации гарантий безопасности, развитию РГВ(С) (региональная группировка войск – ред.), параметры совместного учения "Запад-2025", - написал он в соцсети Х.
Министр обороны России Андрей Белоусов в пятницу посетил Минск с рабочим визитом. Он встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а затем провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Министры также посетили мемориальный комплекс "Хатынь" под Минском.
Российско-белорусские учения Запад - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В Минске рассказали, кого пригласят наблюдать за учениями "Запад-2025"
11 января, 14:30
 
МинскБелоруссияРоссияАндрей БелоусовАлександр ЛукашенкоВиктор ХренинВ мире
 
 
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