https://ria.ru/20250518/belorussiya-2017708744.html

Минобороны Белоруссии рассказало об итогах визита Белоусова в Минск

Минобороны Белоруссии рассказало об итогах визита Белоусова в Минск - РИА Новости, 18.05.2025

Минобороны Белоруссии рассказало об итогах визита Белоусова в Минск

Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T17:25:00+03:00

2025-05-18T17:25:00+03:00

2025-05-18T17:25:00+03:00

минск

белоруссия

россия

андрей белоусов

александр лукашенко

виктор хренин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017425579_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_4a784b27851400f604ed1303838ef868.jpg

МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что по итогам переговоров в Минске белорусское и российское оборонные ведомства скорректировали мероприятия по реализации гарантий безопасности, параметры предстоящего в сентябре совместного учения "Запад-2025". "Основной целью переговоров в Минске между МО РБ и МО РФ явилась ревизия договоренностей военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами, исходя из которых были скорректированы мероприятия по реализации гарантий безопасности, развитию РГВ(С) (региональная группировка войск – ред.), параметры совместного учения "Запад-2025", - написал он в соцсети Х. Министр обороны России Андрей Белоусов в пятницу посетил Минск с рабочим визитом. Он встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а затем провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Министры также посетили мемориальный комплекс "Хатынь" под Минском.

https://ria.ru/20250111/ucheniya-1993257964.html

минск

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

минск, белоруссия, россия, андрей белоусов, александр лукашенко, виктор хренин, в мире