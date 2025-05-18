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У Байдена диагностировали рак простаты, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2025
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23:10 18.05.2025 (обновлено: 10:06 19.05.2025)
https://ria.ru/20250518/bayden-2017733717.html
У Байдена диагностировали рак простаты, сообщили СМИ
У Байдена диагностировали рак простаты, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2025
У Байдена диагностировали рак простаты, сообщили СМИ
У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали рак простаты, пишет газета New York Times со ссылкой на его пресс-секретаря. РИА Новости, 19.05.2025
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сша
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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали рак простаты, пишет газета New York Times со ссылкой на его пресс-секретаря."Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, гормонально-чувствителен, что позволяет эффективно его лечить. &lt;...&gt; Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами", — заявил представитель экс-президента.Сейчас Байдену 82 года. Его состояние здоровья и работоспособность регулярно подвергались сомнению во время его правления. Так, он несколько раз публично терял равновесие, спотыкался при подъеме по трапу самолета, путал стороны, а также допускал многочисленные оговорки.Во время расследования нарушений при хранении Байденом секретных документов прокурор описал его как "пожилого мужчину с добрыми намерениями и проблемами с памятью", отметив, что на допросе глава государства забывал даже важные семейные даты.В прошлом году Байдену пришлось выйти из президентской гонки на фоне опасений за его здоровье.
https://ria.ru/20250513/bayden-2016671050.html
https://ria.ru/20250513/pomoschniki-2016602779.html
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сша, джо байден, в мире
США, Джо Байден, В мире
У Байдена диагностировали рак простаты, сообщили СМИ

NYT: у Байдена диагностировали рак простаты

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали рак простаты, пишет газета New York Times со ссылкой на его пресс-секретаря.
"Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, гормонально-чувствителен, что позволяет эффективно его лечить. <...> Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами", — заявил представитель экс-президента.
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13 мая, 13:54
Сейчас Байдену 82 года. Его состояние здоровья и работоспособность регулярно подвергались сомнению во время его правления. Так, он несколько раз публично терял равновесие, спотыкался при подъеме по трапу самолета, путал стороны, а также допускал многочисленные оговорки.
Во время расследования нарушений при хранении Байденом секретных документов прокурор описал его как "пожилого мужчину с добрыми намерениями и проблемами с памятью", отметив, что на допросе глава государства забывал даже важные семейные даты.
В прошлом году Байдену пришлось выйти из президентской гонки на фоне опасений за его здоровье.
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13 мая, 05:05
 
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