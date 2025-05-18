https://ria.ru/20250518/bayden-2017733717.html
У Байдена диагностировали рак простаты, сообщили СМИ
У Байдена диагностировали рак простаты, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2025
У Байдена диагностировали рак простаты, сообщили СМИ
У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали рак простаты, пишет газета New York Times со ссылкой на его пресс-секретаря. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-18T23:10:00+03:00
2025-05-18T23:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали рак простаты, пишет газета New York Times со ссылкой на его пресс-секретаря."Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, гормонально-чувствителен, что позволяет эффективно его лечить. <...> Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами", — заявил представитель экс-президента.Сейчас Байдену 82 года. Его состояние здоровья и работоспособность регулярно подвергались сомнению во время его правления. Так, он несколько раз публично терял равновесие, спотыкался при подъеме по трапу самолета, путал стороны, а также допускал многочисленные оговорки.Во время расследования нарушений при хранении Байденом секретных документов прокурор описал его как "пожилого мужчину с добрыми намерениями и проблемами с памятью", отметив, что на допросе глава государства забывал даже важные семейные даты.В прошлом году Байдену пришлось выйти из президентской гонки на фоне опасений за его здоровье.
https://ria.ru/20250513/bayden-2016671050.html
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сша, джо байден, в мире
У Байдена диагностировали рак простаты, сообщили СМИ
NYT: у Байдена диагностировали рак простаты