https://ria.ru/20250518/balet-2017438428.html

Балет "1234" в БДТ объединил танцоров России, Израиля, Германии, Португалии

Балет "1234" в БДТ объединил танцоров России, Израиля, Германии, Португалии - РИА Новости, 18.05.2025

Балет "1234" в БДТ объединил танцоров России, Израиля, Германии, Португалии

На основной сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова проходят показы постановки "1234". Это первый в России балет, хореографов из четырех стран: Ксения Вист (Германия),... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T10:00:00+03:00

2025-05-18T10:00:00+03:00

2025-05-18T10:00:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На основной сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова проходят показы постановки "1234". Это первый в России балет, хореографов из четырех стран: Ксения Вист (Германия), Хелдер Сеабра (Португалия), Юрий Смекалов (Россия), Яэль Цибульски (Израиль). Юрий Смекалов пригласил трех мастеров, говорящих на разных танцевальных языках, для создания единого балетного спектакля.Этот балет стал театральным открытием 2019 года. 17 и 18 мая 2025 года постановки спектакля "1234" возобновились в Санкт-Петербурге."Для нас возвращение этого балета — очень трепетное, радостное и значимое событие. Обстановка в мире непростая, и то, что именно сейчас на сцену вернется постановка с участием трех зарубежных хореографов — очень важно. Как мне кажется, это пример мягкой силы, объединяющей и связующей страны и народы, которым и должно быть искусство, и балет как его часть, — комментирует перезапуск спектакля "1234" Юрий Смекалов.И конечно, мы горды тем, что покажем спектакль на Основной сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова. Этот театр славен своими великими традициями, но при этом и сейчас создает актуальные и волнующие, мощные и глубокие постановки. Каждая премьера БДТ — это сенсация и событие. Выступить на этой сцене — честь для нас".На сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова — артисты Большого, Мариинского, Новосибирского театров и независимые танцовщики. Это Юрий Смекалов, Александр Челидзе, Виктория Литвинова, Диего Кальдерон, Алла Бочарова, Злата Ялинич, Юлия Кобзарь, Игорь Клинский, Диана Чемилевская. Здесь нет категоричного деления на "классиков" и танцовщиков новых направлений, каждый из артистов владеет многими танцевальными языками. Поэтому именно они воплощают на сцене хореографические тексты творцов из разных стран.Хореографы выбрали для себя одно из чисел от 1 до 4 и начали личный ассоциативный поиск, перебирая исторические воспоминания своего народа и личные мысли, связанные с вдохновляющей цифрой. Публика заранее не знает, как компонуются сочиненные части: почувствовать и уловить энергию танца каждой из четырех стран зрителю придется самому. Объединяет четыре части спектакля музыка Бхимы Юнусова.Продолжительность спектакля: 2 часа с одним антрактомВозрастной ценз: 12+

https://ria.ru/20250515/festivali-2016857335.html

израиль

россия

германия

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

израиль, россия, германия, балет, театр, новости культуры