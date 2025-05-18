Балет "1234" в БДТ объединил танцоров России, Израиля, Германии, Португалии
В БДТ прошел балет "1234" хореографов из России, Израиля, Германии и Португалии
© Фото предоставлено пресс-службой МЭДСцена из балета "1234"
© Фото предоставлено пресс-службой МЭД
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На основной сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова проходят показы постановки "1234". Это первый в России балет, хореографов из четырех стран: Ксения Вист (Германия), Хелдер Сеабра (Португалия), Юрий Смекалов (Россия), Яэль Цибульски (Израиль). Юрий Смекалов пригласил трех мастеров, говорящих на разных танцевальных языках, для создания единого балетного спектакля.
© Фото : Виктория Назарова Сцена из спектакля "1234" в БДТ им. Г.А. Товстоногова
© Фото : Виктория Назарова
Сцена из спектакля "1234" в БДТ им. Г.А. Товстоногова
Этот балет стал театральным открытием 2019 года. 17 и 18 мая 2025 года постановки спектакля "1234" возобновились в Санкт-Петербурге.
"Для нас возвращение этого балета — очень трепетное, радостное и значимое событие. Обстановка в мире непростая, и то, что именно сейчас на сцену вернется постановка с участием трех зарубежных хореографов — очень важно. Как мне кажется, это пример мягкой силы, объединяющей и связующей страны и народы, которым и должно быть искусство, и балет как его часть, — комментирует перезапуск спектакля "1234" Юрий Смекалов.
И конечно, мы горды тем, что покажем спектакль на Основной сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова. Этот театр славен своими великими традициями, но при этом и сейчас создает актуальные и волнующие, мощные и глубокие постановки. Каждая премьера БДТ — это сенсация и событие. Выступить на этой сцене — честь для нас".
© Фото : Виктория Назарова
Сцена из спектакля "1234" в БДТ
Сцена из спектакля "1234" в БДТ
© Фото : Виктория Назарова
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© Фото : Виктория Назарова
Балет "1234" в БДТ им. Г.А. Товстоногова
Балет "1234" в БДТ им. Г.А. Товстоногова
© Фото : Виктория Назарова
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© Фото : Виктория Назарова
Балет "1234" в БДТ
Балет "1234" в БДТ
© Фото : Виктория Назарова
3 из 3
Сцена из спектакля "1234" в БДТ
© Фото : Виктория Назарова
1 из 3
Балет "1234" в БДТ им. Г.А. Товстоногова
© Фото : Виктория Назарова
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Балет "1234" в БДТ
© Фото : Виктория Назарова
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На сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова — артисты Большого, Мариинского, Новосибирского театров и независимые танцовщики. Это Юрий Смекалов, Александр Челидзе, Виктория Литвинова, Диего Кальдерон, Алла Бочарова, Злата Ялинич, Юлия Кобзарь, Игорь Клинский, Диана Чемилевская. Здесь нет категоричного деления на "классиков" и танцовщиков новых направлений, каждый из артистов владеет многими танцевальными языками. Поэтому именно они воплощают на сцене хореографические тексты творцов из разных стран.
© Фото : Виктория Назарова
Сцена из балета "1234" в БДТ им. Г.А. Товстоногова
Сцена из балета "1234" в БДТ им. Г.А. Товстоногова
© Фото : Виктория Назарова
1 из 2
© Фото : Виктория Назарова
Сцена из спектакля "1234"
Сцена из спектакля "1234"
© Фото : Виктория Назарова
2 из 2
Сцена из балета "1234" в БДТ им. Г.А. Товстоногова
© Фото : Виктория Назарова
1 из 2
Сцена из спектакля "1234"
© Фото : Виктория Назарова
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Хореографы выбрали для себя одно из чисел от 1 до 4 и начали личный ассоциативный поиск, перебирая исторические воспоминания своего народа и личные мысли, связанные с вдохновляющей цифрой. Публика заранее не знает, как компонуются сочиненные части: почувствовать и уловить энергию танца каждой из четырех стран зрителю придется самому. Объединяет четыре части спектакля музыка Бхимы Юнусова.
Продолжительность спектакля: 2 часа с одним антрактом
Возрастной ценз: 12+