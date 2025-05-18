https://ria.ru/20250518/ataka-2017649703.html

Глава Брянской области рассказал о последствиях атаки ВСУ

Глава Брянской области рассказал о последствиях атаки ВСУ - РИА Новости, 18.05.2025

Глава Брянской области рассказал о последствиях атаки ВСУ

Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T08:11:00+03:00

2025-05-18T08:11:00+03:00

2025-05-18T08:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили ночью три украинских беспилотника над территорией региона. "Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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2025

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия