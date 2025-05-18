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Глава Брянской области рассказал о последствиях атаки ВСУ
Глава Брянской области рассказал о последствиях атаки ВСУ - РИА Новости, 18.05.2025
Глава Брянской области рассказал о последствиях атаки ВСУ
Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T08:11:00+03:00
2025-05-18T08:11:00+03:00
2025-05-18T08:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили ночью три украинских беспилотника над территорией региона. "Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Глава Брянской области рассказал о последствиях атаки ВСУ
Брянский губернатор Богомаз: разрушений после атаки БПЛА ВСУ в регионе нет