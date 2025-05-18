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Следствие попросило продлить арест основателю "Русагро" Мошковичу - РИА Новости, 18.05.2025
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07:55 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/arest-2017648948.html
Следствие попросило продлить арест основателю "Русагро" Мошковичу
Следствие попросило продлить арест основателю "Русагро" Мошковичу - РИА Новости, 18.05.2025
Следствие попросило продлить арест основателю "Русагро" Мошковичу
Следствие просит Мещанский суд Москвы продлить срок содержания под стражей основателю компании "Русагро" Вадиму Мошковичу по делу о мошенничестве, говорится в... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T07:55:00+03:00
2025-05-18T07:55:00+03:00
происшествия
вадим мошкович
русагро
солнечные продукты
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Следствие просит Мещанский суд Москвы продлить срок содержания под стражей основателю компании "Русагро" Вадиму Мошковичу по делу о мошенничестве, говорится в картотеке инстанции. "Судебное заседание назначено на 20 мая в 15:00", - сказано в карточке уголовного дела. Срок содержания под стражей также просят продлить в отношении бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова. В марте Мещанский суд Москвы арестовал Мошковича. На этом настаивал следователь, указывая, что фигурант имеет гражданство Израиля и родственников за границей, а потому может скрыться. Бизнесмен же заявлял, что при всем желании не сможет покинуть Россию – как позже подсчитал корреспондент РИА Новости, он находится под санкциями 32 стран. Ранее защита просила отпустить Мошковича под залог в 1 миллиард рублей. Первым потерпевшим по делу была признана кипрская компания "Солпро инвестмент лтд" - владелец холдинга "Солнечные продукты", бенефициаром которой является Владислав Буров. Позже в суде стало известно, что в деле появился новый потерпевший - компания "Сингента", подавшая иск на 1 миллиард рублей.
https://ria.ru/20250516/sud-2017443986.html
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происшествия, вадим мошкович, русагро , солнечные продукты
Происшествия, Вадим Мошкович, Русагро , Солнечные продукты
Следствие попросило продлить арест основателю "Русагро" Мошковичу

Следствие попросило Мещанский суд продлить арест основателю "Русагро" Мошковичу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВадим Мошкович в суде
Вадим Мошкович в суде - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Вадим Мошкович в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Следствие просит Мещанский суд Москвы продлить срок содержания под стражей основателю компании "Русагро" Вадиму Мошковичу по делу о мошенничестве, говорится в картотеке инстанции.
"Судебное заседание назначено на 20 мая в 15:00", - сказано в карточке уголовного дела.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Суд продлил арест гендиректору фонда капремонта на Урале
16 мая, 17:23
Срок содержания под стражей также просят продлить в отношении бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова.
В марте Мещанский суд Москвы арестовал Мошковича. На этом настаивал следователь, указывая, что фигурант имеет гражданство Израиля и родственников за границей, а потому может скрыться. Бизнесмен же заявлял, что при всем желании не сможет покинуть Россию – как позже подсчитал корреспондент РИА Новости, он находится под санкциями 32 стран.
Ранее защита просила отпустить Мошковича под залог в 1 миллиард рублей.
Первым потерпевшим по делу была признана кипрская компания "Солпро инвестмент лтд" - владелец холдинга "Солнечные продукты", бенефициаром которой является Владислав Буров.
Позже в суде стало известно, что в деле появился новый потерпевший - компания "Сингента", подавшая иск на 1 миллиард рублей.
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ПроисшествияВадим МошковичРусагроСолнечные продукты
 
 
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