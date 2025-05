https://ria.ru/20250518/aktsiya-2017691815.html

В Гааге проходит масштабная пропалестинская акция

В Гааге проходит масштабная пропалестинская акция

ГААГА, 18 мая – РИА Новости. Несколько тысяч человек в воскресенье вышли на демонстрацию "Красная линия" в Гааге против политики Нидерландов в отношении Израиля и в поддержку сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. Масштабная пропалестинская акция под названием "Красная линия" началась в воскресенье днем на поле Маливелд, где традиционно проводятся крупные демонстрации и концерты в Гааге. По оценке корреспондента РИА Новости, в ней участвуют несколько тысяч человек. Мероприятие проходит при поддержке гуманитарных организаций, среди которых Amnesty International, Amsterdam for Gaza, Apostolic Society, Doctors for Gaza, Doctors without Borders, BDS Netherland, Greenpeace. Как отмечают организаторы, кабмин Нидерландов, несмотря на продолжающиеся нарушения Израилем законов войны, "не проводит красную черту и отказывается принять меры". Участники демонстрации призывают власти Нидерландов положить конец безнаказанности Израиля. Все они символично одеты в красное. Надписи на плакатах, которые принесли с собой демонстранты, гласят: "Остановите военные преступления Израиля!", "Прекратите геноцид в Газе!". "Политические лидеры должны взять на себя ответственность за свои действия в отношении Израиля и остановить геноцид, который продолжается уже более 70 лет. Правительство Нидерландов оказывают большую поддержку Израилю, и это должно прекратиться - не только с точки зрения финансовой помощи, но и отправки оружия", - сказала в беседе с агентством участница демонстрации по имени Мейсун. Представитель организации Palestijnse Gemeenschap In Nederland также заявил РИА Новости, что власти Нидерландов делают недостаточно для Палестины и палестинского народа, в то время как простые голландцы поддерживают палестинцев. "Мы здесь потому, что должны поддерживать права людей. Палестина имеет право на свою собственную землю. Мы хотим дать понять, что палестинцы имеют на это право. То, что мы видим сейчас в Газе - это уже Холокост", - отметил он. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

