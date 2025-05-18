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Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" - РИА Новости, 18.05.2025
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"
Российский актер Александр Кабанов, известный по ролям в сериалах "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей", умер в возрасте 69 лет, сообщается на... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T17:07:00+03:00
2025-05-18T17:07:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский актер Александр Кабанов, известный по ролям в сериалах "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей", умер в возрасте 69 лет, сообщается на странице "ВКонтакте" театра-фестиваля "Балтийский дом". "Для всех нас уход Александра Анатольевича Кабанова – невосполнимая утрата. Театр-фестиваль "Балтийский дом" выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста", — говорится в сообщении.За время работы в театре актер сыграл Робинзона в "Бесприданнице" Островского, Воланда из "Мастера и Маргариты", Старика из "Старика и море" Хемингуэя. "Балтийский дом" назвал Кабанова преданным театру артистом, отметив, что он также преподавал в РГИСИ (Российский государственный институт сценических искусств. — Прич. Ред.), где был "одним из любимых педагогов".Отмечается, что информация о месте и времени прощания с артистом появится позже.
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александр кабанов, общество
Культура, Александр Кабанов, Общество
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Кабанов