https://ria.ru/20250518/akter-2017707102.html

Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" - РИА Новости, 18.05.2025

Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Российский актер Александр Кабанов, известный по ролям в сериалах "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей", умер в возрасте 69 лет, сообщается на... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T17:07:00+03:00

2025-05-18T17:07:00+03:00

2025-05-18T17:07:00+03:00

культура

александр кабанов

общество

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский актер Александр Кабанов, известный по ролям в сериалах "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей", умер в возрасте 69 лет, сообщается на странице "ВКонтакте" театра-фестиваля "Балтийский дом". "Для всех нас уход Александра Анатольевича Кабанова – невосполнимая утрата. Театр-фестиваль "Балтийский дом" выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста", — говорится в сообщении.За время работы в театре актер сыграл Робинзона в "Бесприданнице" Островского, Воланда из "Мастера и Маргариты", Старика из "Старика и море" Хемингуэя. "Балтийский дом" назвал Кабанова преданным театру артистом, отметив, что он также преподавал в РГИСИ (Российский государственный институт сценических искусств. — Прич. Ред.), где был "одним из любимых педагогов".Отмечается, что информация о месте и времени прощания с артистом появится позже.

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр кабанов, общество