Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" - РИА Новости, 18.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:07 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/akter-2017707102.html
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" - РИА Новости, 18.05.2025
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"
Российский актер Александр Кабанов, известный по ролям в сериалах "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей", умер в возрасте 69 лет, сообщается на... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T17:07:00+03:00
2025-05-18T17:07:00+03:00
культура
александр кабанов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017705001_0:0:889:500_1920x0_80_0_0_9760f97ca79e996726e6fe6383e2c123.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский актер Александр Кабанов, известный по ролям в сериалах "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей", умер в возрасте 69 лет, сообщается на странице "ВКонтакте" театра-фестиваля "Балтийский дом". "Для всех нас уход Александра Анатольевича Кабанова – невосполнимая утрата. Театр-фестиваль "Балтийский дом" выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста", — говорится в сообщении.За время работы в театре актер сыграл Робинзона в "Бесприданнице" Островского, Воланда из "Мастера и Маргариты", Старика из "Старика и море" Хемингуэя. "Балтийский дом" назвал Кабанова преданным театру артистом, отметив, что он также преподавал в РГИСИ (Российский государственный институт сценических искусств. — Прич. Ред.), где был "одним из любимых педагогов".Отмечается, что информация о месте и времени прощания с артистом появится позже.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017705113_0:0:779:585_1920x0_80_0_0_727dcc1e9ae30fbd030c2b43a5ac1073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр кабанов, общество
Культура, Александр Кабанов, Общество
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Кабанов

© Фото : Театр-фестиваль "Балтийский дом"Актер Александр Кабанов
Актер Александр Кабанов - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : Театр-фестиваль "Балтийский дом"
Актер Александр Кабанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский актер Александр Кабанов, известный по ролям в сериалах "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей", умер в возрасте 69 лет, сообщается на странице "ВКонтакте" театра-фестиваля "Балтийский дом".
"Для всех нас уход Александра Анатольевича Кабанова – невосполнимая утрата. Театр-фестиваль "Балтийский дом" выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста", — говорится в сообщении.
За время работы в театре актер сыграл Робинзона в "Бесприданнице" Островского, Воланда из "Мастера и Маргариты", Старика из "Старика и море" Хемингуэя. "Балтийский дом" назвал Кабанова преданным театру артистом, отметив, что он также преподавал в РГИСИ (Российский государственный институт сценических искусств. — Прич. Ред.), где был "одним из любимых педагогов".
Отмечается, что информация о месте и времени прощания с артистом появится позже.
 
КультураАлександр КабановОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала