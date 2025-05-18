https://ria.ru/20250518/aerodrom-2017670840.html

Российские войска ударили по аэродрому ВСУ

Российские войска ударили по аэродрому ВСУ - РИА Новости, 18.05.2025

Российские войска ударили по аэродрому ВСУ

Российские авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерии поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома ВСУ, склады боеприпасов и горючего, места... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T12:17:00+03:00

2025-05-18T12:17:00+03:00

2025-05-18T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерии поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома ВСУ, склады боеприпасов и горючего, места хранения беспилотных летательных аппаратов, силы ПВО сбили семь авиабомб JDAM, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, радиолокационным станциям, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах", - говорится в сообщении.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 75 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, следует из сводки ведомства.Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 57591 беспилотный летательный аппарат, 605 зенитных ракетных комплексов, 23384 танка и другие боевые бронированные машины, 1563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25019 орудий полевой артиллерии и минометов, 35641 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250518/spetsoperatsiya-2017670370.html

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вооруженные силы украины, россия, сша, безопасность