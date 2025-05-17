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В Волгоградской области при обрушении балкона погибла женщина - РИА Новости, 17.05.2025
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16:52 17.05.2025
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В Волгоградской области при обрушении балкона погибла женщина
В Волгоградской области при обрушении балкона погибла женщина - РИА Новости, 17.05.2025
В Волгоградской области при обрушении балкона погибла женщина
Балкон рухнул вместе с пенсионеркой в Волжском Волгоградской области, женщина погибла, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T16:52:00+03:00
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происшествия
волжский
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 17 мая - РИА Новости. Балкон рухнул вместе с пенсионеркой в Волжском Волгоградской области, женщина погибла, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. "Сегодня днем в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Мечникова города Волжского, произошло частичное обрушение балкона, в результате которого погибла пожилая женщина", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что СК возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".
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волжский
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происшествия, волжский, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгоградской области при обрушении балкона погибла женщина

В Волгоградской области балкон рухнул вместе с пенсионеркой, женщина погибла

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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ВОЛГОГРАД, 17 мая - РИА Новости. Балкон рухнул вместе с пенсионеркой в Волжском Волгоградской области, женщина погибла, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
«
"Сегодня днем в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Мечникова города Волжского, произошло частичное обрушение балкона, в результате которого погибла пожилая женщина", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что СК возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".
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ПроисшествияВолжскийВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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