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В Волгоградской области при обрушении балкона погибла женщина
В Волгоградской области при обрушении балкона погибла женщина - РИА Новости, 17.05.2025
В Волгоградской области при обрушении балкона погибла женщина
Балкон рухнул вместе с пенсионеркой в Волжском Волгоградской области, женщина погибла, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T16:52:00+03:00
2025-05-17T16:52:00+03:00
2025-05-17T16:52:00+03:00
происшествия
волжский
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 17 мая - РИА Новости. Балкон рухнул вместе с пенсионеркой в Волжском Волгоградской области, женщина погибла, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. "Сегодня днем в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Мечникова города Волжского, произошло частичное обрушение балкона, в результате которого погибла пожилая женщина", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что СК возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волжский, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгоградской области при обрушении балкона погибла женщина
В Волгоградской области балкон рухнул вместе с пенсионеркой, женщина погибла