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В Волгоградской области при обрушении балкона погибла женщина

В Волгоградской области при обрушении балкона погибла женщина - РИА Новости, 17.05.2025

В Волгоградской области при обрушении балкона погибла женщина

Балкон рухнул вместе с пенсионеркой в Волжском Волгоградской области, женщина погибла, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T16:52:00+03:00

2025-05-17T16:52:00+03:00

2025-05-17T16:52:00+03:00

происшествия

волжский

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 17 мая - РИА Новости. Балкон рухнул вместе с пенсионеркой в Волжском Волгоградской области, женщина погибла, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. "Сегодня днем в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Мечникова города Волжского, произошло частичное обрушение балкона, в результате которого погибла пожилая женщина", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что СК возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".

https://ria.ru/20241001/peterburg-1975672281.html

волжский

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волжский, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)