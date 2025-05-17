https://ria.ru/20250517/zemletryasenie-2017556710.html
На юге Перу произошло землетрясение магнитудой 6
На юге Перу произошло землетрясение магнитудой 6 - РИА Новости, 17.05.2025
На юге Перу произошло землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в регионе Аякучо на юге Перу, сообщает институт геофизики страны. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T14:22:00+03:00
2025-05-17T14:22:00+03:00
2025-05-17T14:22:00+03:00
в мире
аякучо (регион)
перу
землетрясение
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в регионе Аякучо на юге Перу, сообщает институт геофизики страны. Подземные толчки были зафиксированы в 5.22 по местному времени (13.22 мск) в 23 километрах к югу от населенного пункта Пукио. Очаг залегал на глубине 97 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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аякучо (регион)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аякучо (регион), перу, землетрясение
В мире, Аякучо (регион), Перу, Землетрясение
На юге Перу произошло землетрясение магнитудой 6
На юге Перу в регионе Аякучо произошло землетрясение магнитудой 6