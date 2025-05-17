https://ria.ru/20250517/zemletryasenie-2017556710.html

На юге Перу произошло землетрясение магнитудой 6

На юге Перу произошло землетрясение магнитудой 6 - РИА Новости, 17.05.2025

На юге Перу произошло землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в регионе Аякучо на юге Перу, сообщает институт геофизики страны. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T14:22:00+03:00

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в мире

аякучо (регион)

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землетрясение

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в регионе Аякучо на юге Перу, сообщает институт геофизики страны. Подземные толчки были зафиксированы в 5.22 по местному времени (13.22 мск) в 23 километрах к югу от населенного пункта Пукио. Очаг залегал на глубине 97 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20250512/tonga-2016405210.html

аякучо (регион)

перу

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, аякучо (регион), перу, землетрясение