https://ria.ru/20250517/zemletrjasenie-2017622900.html
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение - РИА Новости, 17.05.2025
В Каспийском море произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Каспийском море на глубине более 70 километров, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T21:44:00+03:00
2025-05-17T21:44:00+03:00
2025-05-17T21:44:00+03:00
в мире
каспийское море
азербайджан
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БАКУ, 17 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Каспийском море на глубине более 70 километров, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана. "В Каспийском море на глубине 70 километров произошло землетрясение магнитудой 3,4. Толчки были зафиксированы в 21.18 (20.18 мск - ред.)", - говорится в сообщении. Самое сильное за последнее время землетрясение на Каспии произошло 24 ноября 2023 года. По данным азербайджанских сейсмологов, его магнитуда составила 5,2, а эпицентр находился на глубине 61 километра. Землетрясение ощущалось в районах, прилегающих к Каспийскому морю и на Апшеронском полуострове, местами до 5 баллов, а местами до 3 баллов. В связи с землетрясением возникала задержка в движении поездов.
https://ria.ru/20250513/zemletrjasenie-2016591386.html
каспийское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, каспийское море, азербайджан
В мире, Каспийское море, Азербайджан
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,4