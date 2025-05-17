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СМИ раскрыли, что Зеленский хотел устроить на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025
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20:45 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017615925.html
СМИ раскрыли, что Зеленский хотел устроить на переговорах в Стамбуле
СМИ раскрыли, что Зеленский хотел устроить на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025
СМИ раскрыли, что Зеленский хотел устроить на переговорах в Стамбуле
План Зеленского с ловушкой для российской стороны в Стамбуле потерпел фиаско, пишет журналист Хуан Антонио Санс в статье для испанского издания Publico. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T20:45:00+03:00
2025-05-17T20:45:00+03:00
в мире
москва
стамбул
турция
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. План Зеленского с ловушкой для российской стороны в Стамбуле потерпел фиаско, пишет журналист Хуан Антонио Санс в статье для испанского издания Publico."Владимир Зеленский не добился успехов несмотря на то, что бросил вызов Владимиру Путину, фактически пригласив его на поединок под жарким стамбульским солнцем. Москва не попалась в эту медийную ловушку", — отметил он.По мнению обозревателя, Путин унизил Зеленского, у которого не получилось разыграть политический спектакль перепалки в прямом эфире, именно это глава киевского режима хотел организовать, прикрываясь прямыми переговорами между лидерами двух стран.Автор материала полагает, что "двусторонняя встреча на высшем уровне, громко анонсированная Зеленским, с самого начала была обречена на провал", так как глава киевского режима проявил политическую недальновидность и нарушил международный порядок ведения мирных переговоров, которые должны начинаться с контактов низшего дипломатического уровня.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Зеленского жалким человеком, комментируя его требование о личном присутствии Владимира Путина на переговорах в Турции.На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.Комментируя итоги переговоров в Стамбуле, президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил уверенность, что у Владимира Зеленского сейчас нет козырей в позиции по урегулированию конфликта, и в очередной раз назвал его "величайшим торгашом в мире".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017581851.html
https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017569461.html
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в мире, москва, стамбул, турция, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Москва, Стамбул, Турция, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
СМИ раскрыли, что Зеленский хотел устроить на переговорах в Стамбуле

Publico: Зеленский хотел устроить перепалку на переговорах в Стамбуле

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. План Зеленского с ловушкой для российской стороны в Стамбуле потерпел фиаско, пишет журналист Хуан Антонио Санс в статье для испанского издания Publico.
"Владимир Зеленский не добился успехов несмотря на то, что бросил вызов Владимиру Путину, фактически пригласив его на поединок под жарким стамбульским солнцем. Москва не попалась в эту медийную ловушку", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
"С первых дней". В Киеве раскрыли любопытную деталь о Зеленском
Вчера, 17:03
По мнению обозревателя, Путин унизил Зеленского, у которого не получилось разыграть политический спектакль перепалки в прямом эфире, именно это глава киевского режима хотел организовать, прикрываясь прямыми переговорами между лидерами двух стран.
Автор материала полагает, что "двусторонняя встреча на высшем уровне, громко анонсированная Зеленским, с самого начала была обречена на провал", так как глава киевского режима проявил политическую недальновидность и нарушил международный порядок ведения мирных переговоров, которые должны начинаться с контактов низшего дипломатического уровня.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Зеленского жалким человеком, комментируя его требование о личном присутствии Владимира Путина на переговорах в Турции.
На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Комментируя итоги переговоров в Стамбуле, президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил уверенность, что у Владимира Зеленского сейчас нет козырей в позиции по урегулированию конфликта, и в очередной раз назвал его "величайшим торгашом в мире".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
На Украине раскрыли, как США унизили Зеленского после поездки в Турцию
Вчера, 15:35
 
В миреМоскваСтамбулТурцияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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