https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017615925.html

СМИ раскрыли, что Зеленский хотел устроить на переговорах в Стамбуле

СМИ раскрыли, что Зеленский хотел устроить на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025

СМИ раскрыли, что Зеленский хотел устроить на переговорах в Стамбуле

План Зеленского с ловушкой для российской стороны в Стамбуле потерпел фиаско, пишет журналист Хуан Антонио Санс в статье для испанского издания Publico. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T20:45:00+03:00

2025-05-17T20:45:00+03:00

2025-05-17T20:45:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. План Зеленского с ловушкой для российской стороны в Стамбуле потерпел фиаско, пишет журналист Хуан Антонио Санс в статье для испанского издания Publico."Владимир Зеленский не добился успехов несмотря на то, что бросил вызов Владимиру Путину, фактически пригласив его на поединок под жарким стамбульским солнцем. Москва не попалась в эту медийную ловушку", — отметил он.По мнению обозревателя, Путин унизил Зеленского, у которого не получилось разыграть политический спектакль перепалки в прямом эфире, именно это глава киевского режима хотел организовать, прикрываясь прямыми переговорами между лидерами двух стран.Автор материала полагает, что "двусторонняя встреча на высшем уровне, громко анонсированная Зеленским, с самого начала была обречена на провал", так как глава киевского режима проявил политическую недальновидность и нарушил международный порядок ведения мирных переговоров, которые должны начинаться с контактов низшего дипломатического уровня.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Зеленского жалким человеком, комментируя его требование о личном присутствии Владимира Путина на переговорах в Турции.На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.Комментируя итоги переговоров в Стамбуле, президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил уверенность, что у Владимира Зеленского сейчас нет козырей в позиции по урегулированию конфликта, и в очередной раз назвал его "величайшим торгашом в мире".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017581851.html

https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017569461.html

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