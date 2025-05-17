https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017549115.html

Зеленский стал призывать к ужесточению санкций против России

Зеленский стал призывать к ужесточению санкций против России - РИА Новости, 17.05.2025

Зеленский стал призывать к ужесточению санкций против России

Владимир Зеленский после переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, которые завершились накануне во второй половине дня, уже в субботу стал призывать в... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T12:42:00+03:00

2025-05-17T12:42:00+03:00

2025-05-17T12:46:00+03:00

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стамбул

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский после переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, которые завершились накануне во второй половине дня, уже в субботу стал призывать в своем Telegram-канале к ужесточению санкций против России.Как утверждает Зеленский, "без более сильных санкций, без более сильного давления на Россию там не будут искать реальной дипломатии...". При этом российская сторона после встречи накануне выразила готовность продолжать переговоры с Киевом."Мы ждем от США, Европы и всех наших партнеров сильных санкций против России", - написал днем в субботу Зеленский.В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация покинула страну.

https://ria.ru/20250517/peskov-2017544767.html

https://ria.ru/20250517/peregovory-2017510964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир зеленский, в мире