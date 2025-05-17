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Зеленский стал призывать к ужесточению санкций против России - РИА Новости, 17.05.2025
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12:42 17.05.2025 (обновлено: 12:46 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017549115.html
Зеленский стал призывать к ужесточению санкций против России
Зеленский стал призывать к ужесточению санкций против России - РИА Новости, 17.05.2025
Зеленский стал призывать к ужесточению санкций против России
Владимир Зеленский после переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, которые завершились накануне во второй половине дня, уже в субботу стал призывать в... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T12:42:00+03:00
2025-05-17T12:46:00+03:00
россия
украина
стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский после переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, которые завершились накануне во второй половине дня, уже в субботу стал призывать в своем Telegram-канале к ужесточению санкций против России.Как утверждает Зеленский, "без более сильных санкций, без более сильного давления на Россию там не будут искать реальной дипломатии...". При этом российская сторона после встречи накануне выразила готовность продолжать переговоры с Киевом."Мы ждем от США, Европы и всех наших партнеров сильных санкций против России", - написал днем в субботу Зеленский.В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация покинула страну.
https://ria.ru/20250517/peskov-2017544767.html
https://ria.ru/20250517/peregovory-2017510964.html
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россия, украина, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир зеленский, в мире
Россия, Украина, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Зеленский, В мире
Зеленский стал призывать к ужесточению санкций против России

Зеленский после переговоров стал призывать к ужесточению санкций против России

© AP Photo / Leon NealВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Leon Neal
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский после переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, которые завершились накануне во второй половине дня, уже в субботу стал призывать в своем Telegram-канале к ужесточению санкций против России.
Как утверждает Зеленский, "без более сильных санкций, без более сильного давления на Россию там не будут искать реальной дипломатии...". При этом российская сторона после встречи накануне выразила готовность продолжать переговоры с Киевом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Песков высказался о специфике переговоров России и Украины
Вчера, 11:40
"Мы ждем от США, Европы и всех наших партнеров сильных санкций против России", - написал днем в субботу Зеленский.
В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация покинула страну.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Новый фронт. Чем завершились переговоры в Стамбуле
Вчера, 08:00
 
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