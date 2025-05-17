"Дал Москве время": раскрыт главный просчет Зеленского на переговорах
Público: Зеленскому не стоило полагаться на буффонаду на переговорах в Стамбуле
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВладимир Зеленский
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Решение Киева положиться на буффонаду Владимира Зеленского, как основу своей дипломатии, на переговорах с Россией в Стамбуле не могло быть успешным, пишет испанская газета Público.
"Киев также продемонстрировал большую недальновидность, положившись на дипломатию, основанную на буффонаде украинского президента, которая имела большой успех в Европе, где ее обожают, но которая не имеет и намека на успех в России", — говорится в материале.
Как полагает автор, проблема украинской стратегии заключалась в том, что она игнорирует сложность российской дипломатии, которая может нервировать противника, не давая ему никаких подсказок о реальных планах Москвы.
"И буффонада Зеленского помогает этим планам, поскольку она дает Москве бесценное время, необходимое для закрепления достигнутых успехов", — говорится в материале.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.