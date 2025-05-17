https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017522620.html

"Нет варианта": СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским после переговоров

"Нет варианта": СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским после переговоров - РИА Новости, 17.05.2025

"Нет варианта": СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским после переговоров

Владимир Зеленский боится, что президент США Дональд Трамп откажется от посредничества в переговорах с Россией, пишет немецкая газета Zeit. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T03:41:00+03:00

2025-05-17T03:41:00+03:00

2025-05-17T03:41:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

владимир мединский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017185047_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_076c700cf9899861f9bd9880e9b2dc75.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский боится, что президент США Дональд Трамп откажется от посредничества в переговорах с Россией, пишет немецкая газета Zeit."Зеленский хочет не допустить отказа американцев от посредничества. Сейчас у него нет другого варианта", — говорится в публикации.При этом, поясняет автор статьи, для Украины все на самом деле зависит от роли США в конфликте. Глава киевского режима вряд ли может надеяться на партнеров в Европе, которые не делают ничего, кроме пустых заявлений, добавил он."Дальнейшие шаги теперь будут зависеть от реакции президента США Дональда Трампа", — заключила Zeit.На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250516/zvonok-2017430100.html

https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017442232.html

https://ria.ru/20250517/dubinskiy-2017519668.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир мединский