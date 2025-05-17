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"Нет варианта": СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским после переговоров
"Нет варианта": СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским после переговоров - РИА Новости, 17.05.2025
"Нет варианта": СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским после переговоров
Владимир Зеленский боится, что президент США Дональд Трамп откажется от посредничества в переговорах с Россией, пишет немецкая газета Zeit. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T03:41:00+03:00
2025-05-17T03:41:00+03:00
2025-05-17T03:41:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский боится, что президент США Дональд Трамп откажется от посредничества в переговорах с Россией, пишет немецкая газета Zeit."Зеленский хочет не допустить отказа американцев от посредничества. Сейчас у него нет другого варианта", — говорится в публикации.При этом, поясняет автор статьи, для Украины все на самом деле зависит от роли США в конфликте. Глава киевского режима вряд ли может надеяться на партнеров в Европе, которые не делают ничего, кроме пустых заявлений, добавил он."Дальнейшие шаги теперь будут зависеть от реакции президента США Дональда Трампа", — заключила Zeit.На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Мединский
"Нет варианта": СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским после переговоров
Zeit: Зеленский боится, что Трамп откажется от посредничества в переговорах