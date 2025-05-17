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"Теряют сон". В Британии раскрыли главный страх окружения Зеленского
"Теряют сон". В Британии раскрыли главный страх окружения Зеленского - РИА Новости, 17.05.2025
"Теряют сон". В Британии раскрыли главный страх окружения Зеленского
Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не дает спать украинским чиновникам, пишет корреспондент британской газеты The... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T02:43:00+03:00
2025-05-17T02:43:00+03:00
2025-05-17T02:43:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не дает спать украинским чиновникам, пишет корреспондент британской газеты The Telegraph Адриен Бломфилд."По этой причине (Из-за возможной встречи Путина и Трампа — Прим. ред.) украинские чиновники больше всего теряют сон. На такой встрече Путин завладел бы безраздельным вниманием Трампа без посредника, который мог бы отстаивать их интересы", — пишет он.По словам автора, в Киеве опасаются, что в результате Дональд Трамп, который инстинктивно более благосклонен к России, согласится на сделку, которая затем будет преподнесена Украине как свершившийся факт.В пятницу президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил уверенность в том, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится. Без нее, полагает американский лидер, невозможна сделка по Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что никакой подготовки встречи Путина и Трампа на ближайшие дни не ведется, вопрос в предметном плане не обсуждался.
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В мире, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
"Теряют сон". В Британии раскрыли главный страх окружения Зеленского
The Telegraph: украинские чиновники теряют сон, боясь встречи Трампа и Путина