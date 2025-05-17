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"Теряют сон". В Британии раскрыли главный страх окружения Зеленского - РИА Новости, 17.05.2025
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02:43 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017520695.html
"Теряют сон". В Британии раскрыли главный страх окружения Зеленского
"Теряют сон". В Британии раскрыли главный страх окружения Зеленского - РИА Новости, 17.05.2025
"Теряют сон". В Британии раскрыли главный страх окружения Зеленского
Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не дает спать украинским чиновникам, пишет корреспондент британской газеты The... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T02:43:00+03:00
2025-05-17T02:43:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не дает спать украинским чиновникам, пишет корреспондент британской газеты The Telegraph Адриен Бломфилд."По этой причине (Из-за возможной встречи Путина и Трампа — Прим. ред.) украинские чиновники больше всего теряют сон. На такой встрече Путин завладел бы безраздельным вниманием Трампа без посредника, который мог бы отстаивать их интересы", — пишет он.По словам автора, в Киеве опасаются, что в результате Дональд Трамп, который инстинктивно более благосклонен к России, согласится на сделку, которая затем будет преподнесена ​​Украине как свершившийся факт.В пятницу президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил уверенность в том, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится. Без нее, полагает американский лидер, невозможна сделка по Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что никакой подготовки встречи Путина и Трампа на ближайшие дни не ведется, вопрос в предметном плане не обсуждался.
https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017515521.html
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россия
сша
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в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
"Теряют сон". В Британии раскрыли главный страх окружения Зеленского

The Telegraph: украинские чиновники теряют сон, боясь встречи Трампа и Путина

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не дает спать украинским чиновникам, пишет корреспондент британской газеты The Telegraph Адриен Бломфилд.
"По этой причине (Из-за возможной встречи Путина и Трампа — Прим. ред.) украинские чиновники больше всего теряют сон. На такой встрече Путин завладел бы безраздельным вниманием Трампа без посредника, который мог бы отстаивать их интересы", — пишет он.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
"Поджимает время": Зеленскому вынесли приговор после встречи в Стамбуле
Вчера, 01:01
По словам автора, в Киеве опасаются, что в результате Дональд Трамп, который инстинктивно более благосклонен к России, согласится на сделку, которая затем будет преподнесена ​​Украине как свершившийся факт.
В пятницу президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил уверенность в том, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится. Без нее, полагает американский лидер, невозможна сделка по Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что никакой подготовки встречи Путина и Трампа на ближайшие дни не ведется, вопрос в предметном плане не обсуждался.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Трамп заявил, что у Зеленского нет козырей, и пригрозил России санкциями
Вчера, 01:59
 
В миреРоссияСШАКиевДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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