https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017520695.html

"Теряют сон". В Британии раскрыли главный страх окружения Зеленского

"Теряют сон". В Британии раскрыли главный страх окружения Зеленского - РИА Новости, 17.05.2025

"Теряют сон". В Британии раскрыли главный страх окружения Зеленского

Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не дает спать украинским чиновникам, пишет корреспондент британской газеты The... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T02:43:00+03:00

2025-05-17T02:43:00+03:00

2025-05-17T02:43:00+03:00

в мире

россия

сша

киев

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049347_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_546774996ea34a8e6e9927e0b26bd932.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не дает спать украинским чиновникам, пишет корреспондент британской газеты The Telegraph Адриен Бломфилд."По этой причине (Из-за возможной встречи Путина и Трампа — Прим. ред.) украинские чиновники больше всего теряют сон. На такой встрече Путин завладел бы безраздельным вниманием Трампа без посредника, который мог бы отстаивать их интересы", — пишет он.По словам автора, в Киеве опасаются, что в результате Дональд Трамп, который инстинктивно более благосклонен к России, согласится на сделку, которая затем будет преподнесена ​​Украине как свершившийся факт.В пятницу президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил уверенность в том, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится. Без нее, полагает американский лидер, невозможна сделка по Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что никакой подготовки встречи Путина и Трампа на ближайшие дни не ведется, вопрос в предметном плане не обсуждался.

https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017515521.html

https://ria.ru/20250517/kozyri-2017518764.html

россия

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025