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"Поджимает время": Зеленскому вынесли приговор после встречи в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025
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01:01 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017515521.html
"Поджимает время": Зеленскому вынесли приговор после встречи в Стамбуле
"Поджимает время": Зеленскому вынесли приговор после встречи в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025
"Поджимает время": Зеленскому вынесли приговор после встречи в Стамбуле
У Владимира Зеленского осталось мало времени, Россия продемонстрировала преимущество на переговорах в Стамбуле, а президент США Дональд Трамп мало интересуется... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T01:01:00+03:00
2025-05-17T01:01:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. У Владимира Зеленского осталось мало времени, Россия продемонстрировала преимущество на переговорах в Стамбуле, а президент США Дональд Трамп мало интересуется конфликтом на Украине, пишет немецкое издание Berliner Zeitung."Зеленского поджимает время. Соотношение сил стало заметно и в Турции. Пока глава украинского государства уже ждал в этой стране (Президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — Прим. ред.), журналисты долго расспрашивали их, не собираются ли они приехать, но в итоге оба отказались, продемонстрировав почти безразличное отношение", — говорится в материале.По словам автора, поскольку Берлин и Брюссель не в состоянии проявить дипломатическую инициативу, им придется подождать, пока Москва и Вашингтон сблизятся."Но это также означает, что условия мира будут более жесткими. Если Трамп продолжит придерживаться своей стратегии поиска соглашения с Путиным, он усилит давление на ЕС и Украину, включая карательные тарифы", — заключается в статье.На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017380371.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
"Поджимает время": Зеленскому вынесли приговор после встречи в Стамбуле

BZ: переговоры в Стамбуле показали, что у Зеленского серьезные проблемы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. У Владимира Зеленского осталось мало времени, Россия продемонстрировала преимущество на переговорах в Стамбуле, а президент США Дональд Трамп мало интересуется конфликтом на Украине, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Зеленского поджимает время. Соотношение сил стало заметно и в Турции. Пока глава украинского государства уже ждал в этой стране (Президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — Прим. ред.), журналисты долго расспрашивали их, не собираются ли они приехать, но в итоге оба отказались, продемонстрировав почти безразличное отношение", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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По словам автора, поскольку Берлин и Брюссель не в состоянии проявить дипломатическую инициативу, им придется подождать, пока Москва и Вашингтон сблизятся.
"Но это также означает, что условия мира будут более жесткими. Если Трамп продолжит придерживаться своей стратегии поиска соглашения с Путиным, он усилит давление на ЕС и Украину, включая карательные тарифы", — заключается в статье.
На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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В миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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