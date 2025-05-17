https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017515521.html

"Поджимает время": Зеленскому вынесли приговор после встречи в Стамбуле

"Поджимает время": Зеленскому вынесли приговор после встречи в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025

"Поджимает время": Зеленскому вынесли приговор после встречи в Стамбуле

У Владимира Зеленского осталось мало времени, Россия продемонстрировала преимущество на переговорах в Стамбуле, а президент США Дональд Трамп мало интересуется... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T01:01:00+03:00

2025-05-17T01:01:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. У Владимира Зеленского осталось мало времени, Россия продемонстрировала преимущество на переговорах в Стамбуле, а президент США Дональд Трамп мало интересуется конфликтом на Украине, пишет немецкое издание Berliner Zeitung."Зеленского поджимает время. Соотношение сил стало заметно и в Турции. Пока глава украинского государства уже ждал в этой стране (Президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — Прим. ред.), журналисты долго расспрашивали их, не собираются ли они приехать, но в итоге оба отказались, продемонстрировав почти безразличное отношение", — говорится в материале.По словам автора, поскольку Берлин и Брюссель не в состоянии проявить дипломатическую инициативу, им придется подождать, пока Москва и Вашингтон сблизятся."Но это также означает, что условия мира будут более жесткими. Если Трамп продолжит придерживаться своей стратегии поиска соглашения с Путиным, он усилит давление на ЕС и Украину, включая карательные тарифы", — заключается в статье.На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017380371.html

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