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Зеленский попал в геополитический котел, заявил Рогов - РИА Новости, 17.05.2025
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13:34 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/zelenskij-2017552739.html
Зеленский попал в геополитический котел, заявил Рогов
Зеленский попал в геополитический котел, заявил Рогов - РИА Новости, 17.05.2025
Зеленский попал в геополитический котел, заявил Рогов
Владимир Зеленский фактически угодил в геополитический котел, его планы сорвать переговоры в Стамбуле провалились, такое мнение высказал РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T13:34:00+03:00
2025-05-17T13:34:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
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дональд трамп
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский фактически угодил в геополитический котел, его планы сорвать переговоры в Стамбуле провалились, такое мнение высказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил уверенность, что у Зеленского сейчас нет козырей в переговорной позиции по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что по-прежнему считает его "величайшим торгашом в мире". "Расчет Зеленского на срыв переговоров в Стамбуле провалился. Взорвавшегося узурпатора поставили на место. Сейчас в окружении Зеленского царит уныние, а сам он фактически угодил в геополитический котел", - сказал Рогов. По его словам, все домашние заготовки Зеленского с западными кураторами "пошли прахом". "Перемирия на 30 дней без дополнительных условий - нет; "страшные санкции" против России, которыми угрожали все эти дни, не введены; обвинить Россию в срыве переговоров не получилось, да и Трамп не разрешил. Мало того, ещё и американский президент планирует двустороннюю встречу с Путиным", - отметил Рогов. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016909711.html
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017146411.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, владимир рогов, дональд трамп, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Дональд Трамп, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Зеленский попал в геополитический котел, заявил Рогов

Рогов: Зеленский попал в геополитический котел, в его окружении царит уныние

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский фактически угодил в геополитический котел, его планы сорвать переговоры в Стамбуле провалились, такое мнение высказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил уверенность, что у Зеленского сейчас нет козырей в переговорной позиции по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что по-прежнему считает его "величайшим торгашом в мире".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Зеленскому не простят срыв переговоров в Стамбуле, считает эксперт
14 мая, 15:44
"Расчет Зеленского на срыв переговоров в Стамбуле провалился. Взорвавшегося узурпатора поставили на место. Сейчас в окружении Зеленского царит уныние, а сам он фактически угодил в геополитический котел", - сказал Рогов.
По его словам, все домашние заготовки Зеленского с западными кураторами "пошли прахом".
"Перемирия на 30 дней без дополнительных условий - нет; "страшные санкции" против России, которыми угрожали все эти дни, не введены; обвинить Россию в срыве переговоров не получилось, да и Трамп не разрешил. Мало того, ещё и американский президент планирует двустороннюю встречу с Путиным", - отметил Рогов.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Владимир Зеленский в Анкаре. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Рогов: поведение Зеленского напоминает ситуацию из анекдота про шашечки
15 мая, 16:21
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Стамбуле договорились до самого главного
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир ЗеленскийВладимир РоговДональд ТрампПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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