https://ria.ru/20250517/zelenskij-2017552739.html

Зеленский попал в геополитический котел, заявил Рогов

Зеленский попал в геополитический котел, заявил Рогов - РИА Новости, 17.05.2025

Зеленский попал в геополитический котел, заявил Рогов

Владимир Зеленский фактически угодил в геополитический котел, его планы сорвать переговоры в Стамбуле провалились, такое мнение высказал РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T13:34:00+03:00

2025-05-17T13:34:00+03:00

2025-05-17T13:34:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский фактически угодил в геополитический котел, его планы сорвать переговоры в Стамбуле провалились, такое мнение высказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил уверенность, что у Зеленского сейчас нет козырей в переговорной позиции по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что по-прежнему считает его "величайшим торгашом в мире". "Расчет Зеленского на срыв переговоров в Стамбуле провалился. Взорвавшегося узурпатора поставили на место. Сейчас в окружении Зеленского царит уныние, а сам он фактически угодил в геополитический котел", - сказал Рогов. По его словам, все домашние заготовки Зеленского с западными кураторами "пошли прахом". "Перемирия на 30 дней без дополнительных условий - нет; "страшные санкции" против России, которыми угрожали все эти дни, не введены; обвинить Россию в срыве переговоров не получилось, да и Трамп не разрешил. Мало того, ещё и американский президент планирует двустороннюю встречу с Путиным", - отметил Рогов. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017146411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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