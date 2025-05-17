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"Ищите под кроватью": на Западе высмеяли массовый психоз европейцев
"Ищите под кроватью": на Западе высмеяли массовый психоз европейцев - РИА Новости, 17.05.2025
"Ищите под кроватью": на Западе высмеяли массовый психоз европейцев
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X высмеял рекомендации латвийской разведки по обнаружению "российских шпионов". РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T16:43:00+03:00
2025-05-17T16:43:00+03:00
2025-05-17T18:41:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X высмеял рекомендации латвийской разведки по обнаружению "российских шпионов"."Обоснованные опасения или массовый психоз? Поищите русских под кроватью", — написал он.Ранее газета The New York Times со ссылкой на отчет Службы военной разведки и безопасности Латвии (MIDD) отметила, что под перечисленные латвийскими спецслужбами признаки "российских диверсантов", такие как "спортивная внешность" или "неопрятный внешний вид", попадают в том числе обычные туристы или любители походов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности нападения России на какие-либо страны, в частности, на страны Балтии, заявил, что у Москвы нет потенциала для начала конфликта с ними. Он также отметил, что в Латвии, Литве и Эстонии, в отличие от Украины, нет гражданской войны, когда "регулярная армия истребляет русских только потому, что они русские".
https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017569461.html
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в мире, россия, балтия, москва, гленн дизен, дмитрий песков, латвия, украина
В мире, Россия, Балтия, Москва, Гленн Дизен, Дмитрий Песков, Латвия, Украина
"Ищите под кроватью": на Западе высмеяли массовый психоз европейцев
Дизен назвал поиски российских диверсантов в Латвии массовым психозом