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Захарова призвала Украину не слушать "натовских советчиков" - РИА Новости, 17.05.2025
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14:36 17.05.2025 (обновлено: 15:30 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/zaharova-2017558192.html
Захарова призвала Украину не слушать "натовских советчиков"
Захарова призвала Украину не слушать "натовских советчиков" - РИА Новости, 17.05.2025
Захарова призвала Украину не слушать "натовских советчиков"
Представители киевского режима признают, что предложения России имеют смысл, поэтому главное, чтобы Украина не позволяла "натовским советчикам" сбивать себя с... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T14:36:00+03:00
2025-05-17T15:30:00+03:00
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россия
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стамбул
мария захарова
андрей сибига
владимир мединский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Представители киевского режима признают, что предложения России имеют смысл, поэтому главное, чтобы Украина не позволяла "натовским советчикам" сбивать себя с пути урегулирования, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.Незадолго до этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что встречаться в Стамбуле имело смысл хотя бы ради обмена пленными."Так все "ЭТО" (обмен. — Прим ред.) предложила Россия, ее президент, реализовала уполномоченная главой государства делегация, над которой Зеленский сутки насмехался. Если отбросить оскорбления и обзывания, ставшие для киевского режима нормой, получается, по Сибиге, предложенное Россией имеет смысл. Именно так. Главное, чтобы граждане Украины не позволяли "натовским советчикам" снова сбивать себя с истинного пути урегулирования в овраг чужих интересов", — отметила Захарова.На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html
https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017545136.html
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в мире, россия, украина, стамбул, мария захарова, андрей сибига, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Мария Захарова, Андрей Сибига, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Захарова призвала Украину не слушать "натовских советчиков"

Захарова надеется, что натовские советчики не собьют Киев с пути урегулирования

© РИА НовостиОфициальный представитель МИД Мария Захарова
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости
Официальный представитель МИД Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Представители киевского режима признают, что предложения России имеют смысл, поэтому главное, чтобы Украина не позволяла "натовским советчикам" сбивать себя с пути урегулирования, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
Незадолго до этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что встречаться в Стамбуле имело смысл хотя бы ради обмена пленными.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Стамбуле договорились до самого главного
Вчера, 08:00
"Так все "ЭТО" (обмен. — Прим ред.) предложила Россия, ее президент, реализовала уполномоченная главой государства делегация, над которой Зеленский сутки насмехался. Если отбросить оскорбления и обзывания, ставшие для киевского режима нормой, получается, по Сибиге, предложенное Россией имеет смысл. Именно так. Главное, чтобы граждане Украины не позволяли "натовским советчикам" снова сбивать себя с истинного пути урегулирования в овраг чужих интересов", — отметила Захарова.
На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского
Вчера, 11:43
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулМария ЗахароваАндрей СибигаВладимир МединскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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