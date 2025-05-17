Захарова призвала Украину не слушать "натовских советчиков"
Захарова надеется, что натовские советчики не собьют Киев с пути урегулирования
Официальный представитель МИД Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Представители киевского режима признают, что предложения России имеют смысл, поэтому главное, чтобы Украина не позволяла "натовским советчикам" сбивать себя с пути урегулирования, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
Незадолго до этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что встречаться в Стамбуле имело смысл хотя бы ради обмена пленными.
В Стамбуле договорились до самого главного
Вчера, 08:00
"Так все "ЭТО" (обмен. — Прим ред.) предложила Россия, ее президент, реализовала уполномоченная главой государства делегация, над которой Зеленский сутки насмехался. Если отбросить оскорбления и обзывания, ставшие для киевского режима нормой, получается, по Сибиге, предложенное Россией имеет смысл. Именно так. Главное, чтобы граждане Украины не позволяли "натовским советчикам" снова сбивать себя с истинного пути урегулирования в овраг чужих интересов", — отметила Захарова.
На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.