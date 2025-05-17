https://ria.ru/20250517/zaharova-2017558192.html

Захарова призвала Украину не слушать "натовских советчиков"

Захарова призвала Украину не слушать "натовских советчиков" - РИА Новости, 17.05.2025

Захарова призвала Украину не слушать "натовских советчиков"

Представители киевского режима признают, что предложения России имеют смысл, поэтому главное, чтобы Украина не позволяла "натовским советчикам" сбивать себя с... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T14:36:00+03:00

2025-05-17T14:36:00+03:00

2025-05-17T15:30:00+03:00

в мире

россия

украина

стамбул

мария захарова

андрей сибига

владимир мединский

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Представители киевского режима признают, что предложения России имеют смысл, поэтому главное, чтобы Украина не позволяла "натовским советчикам" сбивать себя с пути урегулирования, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.Незадолго до этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что встречаться в Стамбуле имело смысл хотя бы ради обмена пленными."Так все "ЭТО" (обмен. — Прим ред.) предложила Россия, ее президент, реализовала уполномоченная главой государства делегация, над которой Зеленский сутки насмехался. Если отбросить оскорбления и обзывания, ставшие для киевского режима нормой, получается, по Сибиге, предложенное Россией имеет смысл. Именно так. Главное, чтобы граждане Украины не позволяли "натовским советчикам" снова сбивать себя с истинного пути урегулирования в овраг чужих интересов", — отметила Захарова.На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html

https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017545136.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, стамбул, мария захарова, андрей сибига, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025