https://ria.ru/20250517/zaderzhanie-2017514902.html

Мужчину, устроившего перестрелку в Северной Осетии, задержали

Мужчину, устроившего перестрелку в Северной Осетии, задержали - РИА Новости, 17.05.2025

Мужчину, устроившего перестрелку в Северной Осетии, задержали

Следователи задержали мужчину, устроившего перестрелку в Ардонском районе Северной Осетии в среду, сообщает пресс-служба СУСК региона. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T00:26:00+03:00

2025-05-17T00:26:00+03:00

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происшествия

ардонский район

ардон

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ПЯТИГОРСК, 17 мая - РИА Новости. Следователи задержали мужчину, устроившего перестрелку в Ардонском районе Северной Осетии в среду, сообщает пресс-служба СУСК региона. В среду ночью ГУ МВД сообщило, что неизвестный стрелял в троих мужчин в Ардонском районе Северной Осетии и скрылся с места преступления, один из мужчин погиб, не приходя в сознание. "В Ардонском районе задержан подозреваемый в убийстве и покушении на убийство местных жителей. Ранее сообщалось, что в вечернее время 14 мая 2025 года на территории автомобильной мойки в городе Ардоне подозреваемый произвел множественные выстрелы из огнестрельного оружия в трех местных жителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20250516/dagestan-2017460520.html

ардонский район

ардон

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происшествия, ардонский район, ардон