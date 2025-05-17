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Мужчину, устроившего перестрелку в Северной Осетии, задержали
Мужчину, устроившего перестрелку в Северной Осетии, задержали - РИА Новости, 17.05.2025
Мужчину, устроившего перестрелку в Северной Осетии, задержали
Следователи задержали мужчину, устроившего перестрелку в Ардонском районе Северной Осетии в среду, сообщает пресс-служба СУСК региона. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T00:26:00+03:00
2025-05-17T00:26:00+03:00
2025-05-17T00:26:00+03:00
происшествия
ардонский район
ардон
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ПЯТИГОРСК, 17 мая - РИА Новости. Следователи задержали мужчину, устроившего перестрелку в Ардонском районе Северной Осетии в среду, сообщает пресс-служба СУСК региона. В среду ночью ГУ МВД сообщило, что неизвестный стрелял в троих мужчин в Ардонском районе Северной Осетии и скрылся с места преступления, один из мужчин погиб, не приходя в сознание. "В Ардонском районе задержан подозреваемый в убийстве и покушении на убийство местных жителей. Ранее сообщалось, что в вечернее время 14 мая 2025 года на территории автомобильной мойки в городе Ардоне подозреваемый произвел множественные выстрелы из огнестрельного оружия в трех местных жителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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ардонский район
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происшествия, ардонский район, ардон
Происшествия, Ардонский район, Ардон
Мужчину, устроившего перестрелку в Северной Осетии, задержали
Следователи задержали мужчину, ранее устроившего перестрелку в Северной Осетии