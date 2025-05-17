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Мужчину, устроившего перестрелку в Северной Осетии, задержали - РИА Новости, 17.05.2025
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00:26 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/zaderzhanie-2017514902.html
Мужчину, устроившего перестрелку в Северной Осетии, задержали
Мужчину, устроившего перестрелку в Северной Осетии, задержали - РИА Новости, 17.05.2025
Мужчину, устроившего перестрелку в Северной Осетии, задержали
Следователи задержали мужчину, устроившего перестрелку в Ардонском районе Северной Осетии в среду, сообщает пресс-служба СУСК региона. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T00:26:00+03:00
2025-05-17T00:26:00+03:00
происшествия
ардонский район
ардон
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ПЯТИГОРСК, 17 мая - РИА Новости. Следователи задержали мужчину, устроившего перестрелку в Ардонском районе Северной Осетии в среду, сообщает пресс-служба СУСК региона. В среду ночью ГУ МВД сообщило, что неизвестный стрелял в троих мужчин в Ардонском районе Северной Осетии и скрылся с места преступления, один из мужчин погиб, не приходя в сознание. "В Ардонском районе задержан подозреваемый в убийстве и покушении на убийство местных жителей. Ранее сообщалось, что в вечернее время 14 мая 2025 года на территории автомобильной мойки в городе Ардоне подозреваемый произвел множественные выстрелы из огнестрельного оружия в трех местных жителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20250516/dagestan-2017460520.html
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происшествия, ардонский район, ардон
Происшествия, Ардонский район, Ардон
Мужчину, устроившего перестрелку в Северной Осетии, задержали

Следователи задержали мужчину, ранее устроившего перестрелку в Северной Осетии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЯТИГОРСК, 17 мая - РИА Новости. Следователи задержали мужчину, устроившего перестрелку в Ардонском районе Северной Осетии в среду, сообщает пресс-служба СУСК региона.
В среду ночью ГУ МВД сообщило, что неизвестный стрелял в троих мужчин в Ардонском районе Северной Осетии и скрылся с места преступления, один из мужчин погиб, не приходя в сознание.
"В Ардонском районе задержан подозреваемый в убийстве и покушении на убийство местных жителей. Ранее сообщалось, что в вечернее время 14 мая 2025 года на территории автомобильной мойки в городе Ардоне подозреваемый произвел множественные выстрелы из огнестрельного оружия в трех местных жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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ПроисшествияАрдонский районАрдон
 
 
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