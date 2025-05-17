https://ria.ru/20250517/zabajkale-2017542417.html

В Забайкалье потушили лесной пожар

В Забайкалье потушили лесной пожар - РИА Новости, 17.05.2025

В Забайкалье потушили лесной пожар

Один лесной пожар на площади 55 гектаров потушили за сутки в Забайкальском крае, сообщает в своём Тelegram-канале Минприроды региона. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T11:19:00+03:00

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2025-05-17T11:19:00+03:00

происшествия

забайкальский край

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Один лесной пожар на площади 55 гектаров потушили за сутки в Забайкальском крае, сообщает в своём Тelegram-канале Минприроды региона. "Несмотря на тяжелейшую ветровую нагрузку лесные пожарные ликвидировали один пожар на площади 55 гектаров в Шилкинском округе", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ на 16 мая, специалисты тушат в Забайкалье 35 лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам. Всего с начала года в крае произошло более 460 лесных пожаров общей площадью 1,27 миллиона гектаров. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20250517/zabajkale-2017540557.html

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происшествия, забайкальский край, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии