https://ria.ru/20250517/zabajkale-2017542417.html
В Забайкалье потушили лесной пожар
В Забайкалье потушили лесной пожар - РИА Новости, 17.05.2025
В Забайкалье потушили лесной пожар
Один лесной пожар на площади 55 гектаров потушили за сутки в Забайкальском крае, сообщает в своём Тelegram-канале Минприроды региона. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T11:19:00+03:00
2025-05-17T11:19:00+03:00
2025-05-17T11:19:00+03:00
происшествия
забайкальский край
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Один лесной пожар на площади 55 гектаров потушили за сутки в Забайкальском крае, сообщает в своём Тelegram-канале Минприроды региона. "Несмотря на тяжелейшую ветровую нагрузку лесные пожарные ликвидировали один пожар на площади 55 гектаров в Шилкинском округе", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ на 16 мая, специалисты тушат в Забайкалье 35 лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам. Всего с начала года в крае произошло более 460 лесных пожаров общей площадью 1,27 миллиона гектаров. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250517/zabajkale-2017540557.html
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происшествия, забайкальский край, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Забайкальский край, Россия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Забайкалье потушили лесной пожар
В Забайкалье потушили лесной пожар на площади 55 гектаров