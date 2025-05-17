https://ria.ru/20250517/vzryv-2017629920.html

При взрыве автомобиля в Калифорнии погиб человек, сообщает NBC

При взрыве автомобиля в Калифорнии погиб человек, сообщает NBC - РИА Новости, 17.05.2025

При взрыве автомобиля в Калифорнии погиб человек, сообщает NBC

Как минимум один человек погиб при взрыве автомобиля в калифорнийском городе Палм-Спрингc, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T23:17:00+03:00

2025-05-17T23:17:00+03:00

2025-05-17T23:17:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Как минимум один человек погиб при взрыве автомобиля в калифорнийском городе Палм-Спрингc, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Палм-Спрингс, Калифорния, сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования", - передает телеканал. При этом власти курортного города в пустыне подтвердили в соцсетях, что произошел взрыв, но других деталей о произошедшем пока не раскрыли.

https://ria.ru/20240916/vzryv-1972901483.html

калифорния

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, калифорния, nbc