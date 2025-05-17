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При взрыве автомобиля в Калифорнии погиб человек, сообщает NBC - РИА Новости, 17.05.2025
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23:17 17.05.2025
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При взрыве автомобиля в Калифорнии погиб человек, сообщает NBC
При взрыве автомобиля в Калифорнии погиб человек, сообщает NBC - РИА Новости, 17.05.2025
При взрыве автомобиля в Калифорнии погиб человек, сообщает NBC
Как минимум один человек погиб при взрыве автомобиля в калифорнийском городе Палм-Спрингc, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T23:17:00+03:00
2025-05-17T23:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Как минимум один человек погиб при взрыве автомобиля в калифорнийском городе Палм-Спрингc, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Палм-Спрингс, Калифорния, сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования", - передает телеканал. При этом власти курортного города в пустыне подтвердили в соцсетях, что произошел взрыв, но других деталей о произошедшем пока не раскрыли.
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в мире, калифорния, nbc
В мире, Калифорния, NBC
При взрыве автомобиля в Калифорнии погиб человек, сообщает NBC

NBC: при взрыве автомобиля в калифорнийском Палм-Спрингсе погиб один человек

© Depositphotos.com / modfosПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Depositphotos.com / modfos
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Как минимум один человек погиб при взрыве автомобиля в калифорнийском городе Палм-Спрингc, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«
"Один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Палм-Спрингс, Калифорния, сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования", - передает телеканал.
При этом власти курортного города в пустыне подтвердили в соцсетях, что произошел взрыв, но других деталей о произошедшем пока не раскрыли.
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