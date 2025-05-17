https://ria.ru/20250517/vzryv-2017629920.html
При взрыве автомобиля в Калифорнии погиб человек, сообщает NBC
При взрыве автомобиля в Калифорнии погиб человек, сообщает NBC - РИА Новости, 17.05.2025
При взрыве автомобиля в Калифорнии погиб человек, сообщает NBC
Как минимум один человек погиб при взрыве автомобиля в калифорнийском городе Палм-Спрингc, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T23:17:00+03:00
2025-05-17T23:17:00+03:00
2025-05-17T23:17:00+03:00
в мире
калифорния
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590097345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_290b410743bb454f6d367f78d2290f91.jpg
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Как минимум один человек погиб при взрыве автомобиля в калифорнийском городе Палм-Спрингc, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Палм-Спрингс, Калифорния, сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования", - передает телеканал. При этом власти курортного города в пустыне подтвердили в соцсетях, что произошел взрыв, но других деталей о произошедшем пока не раскрыли.
https://ria.ru/20240916/vzryv-1972901483.html
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590097345_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_ec80ea662568f24955159f2f1b815f0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калифорния, nbc
При взрыве автомобиля в Калифорнии погиб человек, сообщает NBC
NBC: при взрыве автомобиля в калифорнийском Палм-Спрингсе погиб один человек