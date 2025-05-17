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Пушилин сообщил о смерти мирного жители из-за действий ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
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21:48 17.05.2025 (обновлено: 21:51 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/vsu-2017623202.html
Пушилин сообщил о смерти мирного жители из-за действий ВСУ
Пушилин сообщил о смерти мирного жители из-за действий ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
Пушилин сообщил о смерти мирного жители из-за действий ВСУ
Один мирный житель погиб, еще трое пострадали в ДНР в субботу из-за украинской вооруженной агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T21:48:00+03:00
2025-05-17T21:51:00+03:00
донецкая народная республика
в мире
дебальцево
волновахский район
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще трое пострадали в ДНР в субботу из-за украинской вооруженной агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин."Один человек погиб, три мирных жителя пострадали сегодня из-за киевской агрессии", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Как уточнил глава региона, во Владимировке Волновахского района при детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина 1969 года рождения, там же получил ранения средней степени тяжести мужчина 1956 года рождения.Пушилин добавил, что еще двое мирных жителей пострадали в Светлодарске городского округа Дебальцево: в результате применения ВСУ РСЗО HIMARS ранения получили мужчина 1957 года рождения и девушка 2004 года рождения.Глава республики отметил, что раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.
https://ria.ru/20250517/ukraina-2017611770.html
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донецкая народная республика, в мире, дебальцево, волновахский район, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, В мире, Дебальцево, Волновахский район, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Пушилин сообщил о смерти мирного жители из-за действий ВСУ

Пушилин: один мирный житель погиб, трое ранены из-за украинской агрессии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще трое пострадали в ДНР в субботу из-за украинской вооруженной агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Один человек погиб, три мирных жителя пострадали сегодня из-за киевской агрессии", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Как уточнил глава региона, во Владимировке Волновахского района при детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина 1969 года рождения, там же получил ранения средней степени тяжести мужчина 1956 года рождения.
Пушилин добавил, что еще двое мирных жителей пострадали в Светлодарске городского округа Дебальцево: в результате применения ВСУ РСЗО HIMARS ранения получили мужчина 1957 года рождения и девушка 2004 года рождения.
Глава республики отметил, что раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.
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Донецкая Народная РеспубликаВ миреДебальцевоВолновахский районДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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