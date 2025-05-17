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Группировка "Запад" уничтожила до 225 боевиков ВСУ
Группировка "Запад" уничтожила до 225 боевиков ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
Группировка "Запад" уничтожила до 225 боевиков ВСУ
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах различных населённых пунктов Харьковской области и ДНР,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T12:15:00+03:00
2025-05-17T12:15:00+03:00
2025-05-17T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах различных населённых пунктов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Подлиман, Дружелюбовка, Глушенково, Андреевка, Купянск Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства. "ВСУ потеряли свыше 225 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" уничтожила до 225 боевиков ВСУ
Группировка "Запад" уничтожила до 225 боевиков ВСУ в Харьковской области и ДНР