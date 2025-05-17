https://ria.ru/20250517/vsu-2017540805.html

В Курской области завели дело о теракте

В Курской области завели дело о теракте - РИА Новости, 17.05.2025

В Курской области завели дело о теракте

Дело о теракте заведено после обстрела украинскими военными 4 мая автомобильной стоянки в деревне Будище Курской области, где женщина получила ранение, сообщила РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T10:29:00+03:00

2025-05-17T10:29:00+03:00

2025-05-17T10:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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светлана петренко

александр хинштейн

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Дело о теракте заведено после обстрела украинскими военными 4 мая автомобильной стоянки в деревне Будище Курской области, где женщина получила ранение, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Следствием установлено, что 4 мая в дневное время украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, в деревне Будище Большесолдатского района Курской области совершили сброс взрывного устройства на автомобильную стоянку, где находилась местная жительница, в результате женщина получила ранение. "Возбуждено уголовное дело в связи с ранением женщины вследствие обстрела ВСУ автомобильной стоянки в деревне Будище Курской области. Военными следователями выявлены очередные преступления, совершенные военнослужащими Украины против мирного населения в Курской области... Действия военнослужащих Украины квалифицированы как террористический акт (подпункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что в ходе допроса пострадавшая рассказала следователям, что, выйдя из машины и направляясь на работу, она увидела над собой два беспилотника, с одного из них было сброшено взрывное устройство. Подчеркивается, что после взрыва женщину оглушило, она потеряла сознание. В начале мая врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что две женщины пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на деревню Будище в Курской области.

https://ria.ru/20250517/vsu-2017532384.html

https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017419131.html

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происшествия, курская область, россия, украина, светлана петренко, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины