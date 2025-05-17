https://ria.ru/20250517/vsu-2017540805.html
В Курской области завели дело о теракте
В Курской области завели дело о теракте - РИА Новости, 17.05.2025
В Курской области завели дело о теракте
Дело о теракте заведено после обстрела украинскими военными 4 мая автомобильной стоянки в деревне Будище Курской области, где женщина получила ранение, сообщила РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T10:29:00+03:00
2025-05-17T10:29:00+03:00
2025-05-17T10:29:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Дело о теракте заведено после обстрела украинскими военными 4 мая автомобильной стоянки в деревне Будище Курской области, где женщина получила ранение, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Следствием установлено, что 4 мая в дневное время украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, в деревне Будище Большесолдатского района Курской области совершили сброс взрывного устройства на автомобильную стоянку, где находилась местная жительница, в результате женщина получила ранение. "Возбуждено уголовное дело в связи с ранением женщины вследствие обстрела ВСУ автомобильной стоянки в деревне Будище Курской области. Военными следователями выявлены очередные преступления, совершенные военнослужащими Украины против мирного населения в Курской области... Действия военнослужащих Украины квалифицированы как террористический акт (подпункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что в ходе допроса пострадавшая рассказала следователям, что, выйдя из машины и направляясь на работу, она увидела над собой два беспилотника, с одного из них было сброшено взрывное устройство. Подчеркивается, что после взрыва женщину оглушило, она потеряла сознание. В начале мая врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что две женщины пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на деревню Будище в Курской области.
https://ria.ru/20250517/vsu-2017532384.html
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происшествия, курская область, россия, украина, светлана петренко, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Светлана Петренко, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В Курской области завели дело о теракте
СК завел дело о теракте после обстрела ВСУ автостоянки в Курской области