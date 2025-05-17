https://ria.ru/20250517/vsu-2017532384.html
В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
Электричество после атаки ВСУ на электроподстанцию курского Рыльска полностью подано, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T08:24:00+03:00
2025-05-17T08:24:00+03:00
2025-05-17T08:24:00+03:00
происшествия
рыльск
рыльский район
курская область
александр хинштейн
андрей белоусов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Электричество после атаки ВСУ на электроподстанцию курского Рыльска полностью подано, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. Ранее Хинштейн сообщал, что ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске, ранены двое несовершеннолетних, в городе был отключен свет. Позже глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил, что электричество подано в большей части города и некоторых сельских населенных пунктах, работы по восстановлению продолжаются. "Аварийные бригады устранили повреждения, которые возникли на подстанции в Рыльске. В результате удара вражеского дрона без света остались 78 населенных пунктов Рыльского района, а также поселки Коренево и Глушково. Сейчас подача электричества полностью возобновлена", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250203/dron-1997180064.html
рыльск
рыльский район
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_df9943bd114940f184b2349c0468522e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рыльск, рыльский район, курская область, александр хинштейн, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Происшествия, Рыльск, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
В Рыльском районе Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ