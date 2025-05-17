https://ria.ru/20250517/vsu-2017532384.html

В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025

В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

Электричество после атаки ВСУ на электроподстанцию курского Рыльска полностью подано, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T08:24:00+03:00

2025-05-17T08:24:00+03:00

2025-05-17T08:24:00+03:00

происшествия

рыльск

рыльский район

курская область

александр хинштейн

андрей белоусов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Электричество после атаки ВСУ на электроподстанцию курского Рыльска полностью подано, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. Ранее Хинштейн сообщал, что ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске, ранены двое несовершеннолетних, в городе был отключен свет. Позже глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил, что электричество подано в большей части города и некоторых сельских населенных пунктах, работы по восстановлению продолжаются. "Аварийные бригады устранили повреждения, которые возникли на подстанции в Рыльске. В результате удара вражеского дрона без света остались 78 населенных пунктов Рыльского района, а также поселки Коренево и Глушково. Сейчас подача электричества полностью возобновлена", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250203/dron-1997180064.html

рыльск

рыльский район

курская область

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Варвара Скокшина

происшествия, рыльск, рыльский район, курская область, александр хинштейн, андрей белоусов, вооруженные силы украины