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В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
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08:24 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/vsu-2017532384.html
В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
Электричество после атаки ВСУ на электроподстанцию курского Рыльска полностью подано, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T08:24:00+03:00
2025-05-17T08:24:00+03:00
происшествия
рыльск
рыльский район
курская область
александр хинштейн
андрей белоусов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Электричество после атаки ВСУ на электроподстанцию курского Рыльска полностью подано, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. Ранее Хинштейн сообщал, что ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске, ранены двое несовершеннолетних, в городе был отключен свет. Позже глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил, что электричество подано в большей части города и некоторых сельских населенных пунктах, работы по восстановлению продолжаются. "Аварийные бригады устранили повреждения, которые возникли на подстанции в Рыльске. В результате удара вражеского дрона без света остались 78 населенных пунктов Рыльского района, а также поселки Коренево и Глушково. Сейчас подача электричества полностью возобновлена", - говорится в сообщении.
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рыльск
рыльский район
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происшествия, рыльск, рыльский район, курская область, александр хинштейн, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Происшествия, Рыльск, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

В Рыльском районе Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Электричество после атаки ВСУ на электроподстанцию курского Рыльска полностью подано, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Ранее Хинштейн сообщал, что ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске, ранены двое несовершеннолетних, в городе был отключен свет. Позже глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил, что электричество подано в большей части города и некоторых сельских населенных пунктах, работы по восстановлению продолжаются.
"Аварийные бригады устранили повреждения, которые возникли на подстанции в Рыльске. В результате удара вражеского дрона без света остались 78 населенных пунктов Рыльского района, а также поселки Коренево и Глушково. Сейчас подача электричества полностью возобновлена", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРыльскРыльский районКурская областьАлександр ХинштейнАндрей БелоусовВооруженные силы Украины
 
 
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