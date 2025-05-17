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Трамп хочет встретиться с Путиным как можно скорее, заявил Рубио - РИА Новости, 17.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 17.05.2025 (обновлено: 23:19 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017625158.html
Трамп хочет встретиться с Путиным как можно скорее, заявил Рубио
Трамп хочет встретиться с Путиным как можно скорее, заявил Рубио - РИА Новости, 17.05.2025
Трамп хочет встретиться с Путиным как можно скорее, заявил Рубио
Глава Белого дома Дональд Трамп хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным как можно скорее, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T22:09:00+03:00
2025-05-17T23:19:00+03:00
владимир путин
дональд трамп
марко рубио
сша
россия
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным как можно скорее, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу CBS."Президент (США. — Прим. ред.) хочет это сделать. Он хочет сделать это как можно скорее. Мне кажется, российская сторона также выразила готовность это сделать. И теперь это просто вопрос того, чтобы собрать всех вместе, выяснить, где и когда эта встреча состоится и о чем она будет", — сказал глава Госдепа.Незадолго до этого Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным в понедельник. Он уточнил, что планирует обсудить вопрос урегулирования конфликта Москвы и Киева. После этого он пообщается с Владимиром Зеленским и представителями стран НАТО. Американский лидер добавил, что надеется на прекращение огня по итогам переговоров.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, встреча президентов России и США необходима, требуется серьезный разговор по международным вопросам, в том числе по урегулированию украинского кризиса. При этом в четверг он сказал, что подготовка к встрече пока не ведется.Переговоры в СтамбулеВладимир Путин в конце прошлой недели предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Переговоры прошли в пятницу в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.
https://ria.ru/20250517/peregovory-2017572482.html
https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017545136.html
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владимир путин, дональд трамп, марко рубио, сша, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, государственный департамент сша, нато, стамбул
Владимир Путин, Дональд Трамп, Марко Рубио, США, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Специальная военная операция на Украине, Государственный департамент США, НАТО, Стамбул
Трамп хочет встретиться с Путиным как можно скорее, заявил Рубио

Рубио: Трамп хочет скорее встретиться с Путиным, решается вопрос о месте и дате

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным как можно скорее, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу CBS.
"Президент (США. — Прим. ред.) хочет это сделать. Он хочет сделать это как можно скорее. Мне кажется, российская сторона также выразила готовность это сделать. И теперь это просто вопрос того, чтобы собрать всех вместе, выяснить, где и когда эта встреча состоится и о чем она будет", — сказал глава Госдепа.
Российская делегация на российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны, Стамбул - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Лавров и Рубио обсудили итоги переговоров в Стамбуле
Вчера, 15:52
Незадолго до этого Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным в понедельник. Он уточнил, что планирует обсудить вопрос урегулирования конфликта Москвы и Киева. После этого он пообщается с Владимиром Зеленским и представителями стран НАТО. Американский лидер добавил, что надеется на прекращение огня по итогам переговоров.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, встреча президентов России и США необходима, требуется серьезный разговор по международным вопросам, в том числе по урегулированию украинского кризиса. При этом в четверг он сказал, что подготовка к встрече пока не ведется.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского
Вчера, 11:43

Переговоры в Стамбуле

Владимир Путин в конце прошлой недели предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Переговоры прошли в пятницу в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Стамбуле договорились до самого главного
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДональд ТрампМарко РубиоСШАРоссияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В миреГосударственный департамент СШАНАТОСтамбул
 
 
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