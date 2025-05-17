https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017625158.html

Трамп хочет встретиться с Путиным как можно скорее, заявил Рубио

Трамп хочет встретиться с Путиным как можно скорее, заявил Рубио - РИА Новости, 17.05.2025

Трамп хочет встретиться с Путиным как можно скорее, заявил Рубио

Глава Белого дома Дональд Трамп хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным как можно скорее, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T22:09:00+03:00

2025-05-17T22:09:00+03:00

2025-05-17T23:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным как можно скорее, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу CBS."Президент (США. — Прим. ред.) хочет это сделать. Он хочет сделать это как можно скорее. Мне кажется, российская сторона также выразила готовность это сделать. И теперь это просто вопрос того, чтобы собрать всех вместе, выяснить, где и когда эта встреча состоится и о чем она будет", — сказал глава Госдепа.Незадолго до этого Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным в понедельник. Он уточнил, что планирует обсудить вопрос урегулирования конфликта Москвы и Киева. После этого он пообщается с Владимиром Зеленским и представителями стран НАТО. Американский лидер добавил, что надеется на прекращение огня по итогам переговоров.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, встреча президентов России и США необходима, требуется серьезный разговор по международным вопросам, в том числе по урегулированию украинского кризиса. При этом в четверг он сказал, что подготовка к встрече пока не ведется.Переговоры в СтамбулеВладимир Путин в конце прошлой недели предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Переговоры прошли в пятницу в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.

https://ria.ru/20250517/peregovory-2017572482.html

https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017545136.html

https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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