В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского
Песков назвал договоренности делегаций условием для встречи Путина и Зеленского
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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"Поступило очень много вопросов по теме возможной встречи президентов двух стран, Украины и России, Зеленского и Путина. <…> Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций возможна. Считаем ее возможной. Но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон", — сказал он.
Другие заявления о переговорах:
- Работа по украинскому урегулированию только началась, она будет продолжаться.
- Речи об изменении состава российской делегации не идет.
- Москва и Киев договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, работа ведется.
- Переговоры России и Украины идут и должны идти в закрытом режиме.
- Перед следующим раундом переговоров необходимо выполнить достигнутые договоренности.
- Принципиальный вопрос для России при подписании документов — кандидатура подписанта от Украины.
- Контактов лидеров России и Соединенных Штатов после переговоров в Стамбуле пока не было.
- Кремль проинформирует, если Путин и Трамп посчитают целесообразным провести телефонный разговор.
В Стамбуле договорились до самого главного
Вчера, 08:00
На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.