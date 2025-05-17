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В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 17.05.2025
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11:43 17.05.2025 (обновлено: 13:01 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017545136.html
В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского
В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 17.05.2025
В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского
Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран, заявил... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T11:43:00+03:00
2025-05-17T13:01:00+03:00
россия
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.&quot;Поступило очень много вопросов по теме возможной встречи президентов двух стран, Украины и России, Зеленского и Путина. &lt;…&gt; Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций возможна. Считаем ее возможной. Но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон&quot;, — сказал он.Другие заявления о переговорах:На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250517/peregovory-2017510964.html
https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html
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россия, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Песков назвал договоренности делегаций условием для встречи Путина и Зеленского

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«

"Поступило очень много вопросов по теме возможной встречи президентов двух стран, Украины и России, Зеленского и Путина. <…> Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций возможна. Считаем ее возможной. Но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Новый фронт. Чем завершились переговоры в Стамбуле
Вчера, 08:00
Другие заявления о переговорах:
  • Работа по украинскому урегулированию только началась, она будет продолжаться.
  • Речи об изменении состава российской делегации не идет.
  • Москва и Киев договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, работа ведется.
  • Переговоры России и Украины идут и должны идти в закрытом режиме.
  • Перед следующим раундом переговоров необходимо выполнить достигнутые договоренности.
  • Принципиальный вопрос для России при подписании документов — кандидатура подписанта от Украины.
  • Контактов лидеров России и Соединенных Штатов после переговоров в Стамбуле пока не было.
  • Кремль проинформирует, если Путин и Трамп посчитают целесообразным провести телефонный разговор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Стамбуле договорились до самого главного
Вчера, 08:00
На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Врачи не помогут. В тылу Украины появилась новая угроза
Вчера, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковУкраинаПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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