https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017545136.html

В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского

В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 17.05.2025

В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран, заявил... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T11:43:00+03:00

2025-05-17T11:43:00+03:00

2025-05-17T13:01:00+03:00

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дмитрий песков

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Поступило очень много вопросов по теме возможной встречи президентов двух стран, Украины и России, Зеленского и Путина. <…> Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций возможна. Считаем ее возможной. Но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон", — сказал он.Другие заявления о переговорах:На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250517/peregovory-2017510964.html

https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html

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