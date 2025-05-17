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СМИ: украинские чиновники боятся встречи лидеров России и США - РИА Новости, 17.05.2025
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08:23 17.05.2025 (обновлено: 09:06 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017532183.html
СМИ: украинские чиновники боятся встречи лидеров России и США
СМИ: украинские чиновники боятся встречи лидеров России и США - РИА Новости, 17.05.2025
СМИ: украинские чиновники боятся встречи лидеров России и США
Украинские чиновники теряют сон из-за страха перед возможной встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет издание Telegraph. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T08:23:00+03:00
2025-05-17T09:06:00+03:00
в мире
россия
сша
абу-даби
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинские чиновники теряют сон из-за страха перед возможной встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет издание Telegraph. "Это (встреча Путина и Трампа. — Прим. ред.) причина, по которой украинские официальные лица больше всего теряют сон. На подобной встрече Путин безраздельно завладел бы вниманием Трампа без посредника, который бы отстаивал их интересы", — указано в материале. По мнению издания, разговоры о встрече — это унижение для лидеров стран ЕС, ждавших от США новых антироссийских санкций. В пятницу Трамп в Абу-Даби заявил, что его встреча с Путиным произойдет, "когда только мы сможем это устроить". При этом госсекретарь Марко Рубио высказал мнение, что саммит президентов России и США — это единственный шанс на украинское урегулирование. Но он уточнил, что дата возможной встречи лидеров еще не определена.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков также назвал такой саммит необходимым. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что нужен серьезный разговор по международным вопросам, в том числе по украинскому кризису.
https://ria.ru/20250515/vstrecha-2017233839.html
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в мире, россия, сша, абу-даби, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, США, Абу-Даби, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
СМИ: украинские чиновники боятся встречи лидеров России и США

Telegraph: украинские чиновники теряют сон из-за боязни встречи Путина и Трампа

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинские чиновники теряют сон из-за страха перед возможной встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет издание Telegraph.
«
"Это (встреча Путина и Трампа. — Прим. ред.) причина, по которой украинские официальные лица больше всего теряют сон. На подобной встрече Путин безраздельно завладел бы вниманием Трампа без посредника, который бы отстаивал их интересы", — указано в материале.
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По мнению издания, разговоры о встрече — это унижение для лидеров стран ЕС, ждавших от США новых антироссийских санкций.
В пятницу Трамп в Абу-Даби заявил, что его встреча с Путиным произойдет, "когда только мы сможем это устроить". При этом госсекретарь Марко Рубио высказал мнение, что саммит президентов России и США — это единственный шанс на украинское урегулирование. Но он уточнил, что дата возможной встречи лидеров еще не определена.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков также назвал такой саммит необходимым. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что нужен серьезный разговор по международным вопросам, в том числе по украинскому кризису.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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В миреРоссияСШААбу-ДабиВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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