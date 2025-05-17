"Он одержим": в США сделали неожиданное заявление о Трампе и Путине
Аналитик Слебода: Трамп одержим идеей личной встречи с Путиным
© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп жаждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным, такое мнение высказал бывший военный Марк Слебода в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
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"Он одержим идеей встретиться с Путиным", — заявил экс-военнослужащий.
"Мы сейчас в состоянии конфликта. И неважно, признаем мы это или нет. Но администрация Трампа пытается выставить себя в качестве беспристрастного посредника. <…> Цирк продолжается", — резюмировал Слебода.
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В последнее время Трамп все чаще делает заявление о его возможной встречи с Путиным. Накануне он выразил уверенность в том, что это обязательно произойдет. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что никакой подготовки встречи глав двух государств на ближайшие дни не ведется, вопрос в предметном плане не обсуждался.
На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.