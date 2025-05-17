https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017529531.html

"Он одержим": в США сделали неожиданное заявление о Трампе и Путине

"Он одержим": в США сделали неожиданное заявление о Трампе и Путине - РИА Новости, 17.05.2025

"Он одержим": в США сделали неожиданное заявление о Трампе и Путине

Президент США Дональд Трамп жаждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным, такое мнение высказал бывший военный Марк Слебода в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T07:33:00+03:00

2025-05-17T07:33:00+03:00

2025-05-17T07:40:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп жаждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным, такое мнение высказал бывший военный Марк Слебода в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Он одержим идеей встретиться с Путиным", — заявил экс-военнослужащий.При этом, отметил эксперт, российский лидер поступает абсолютно правильно, не вступая в прямые контакты со своим американским коллегой. Сначала нужно разобраться с Украиной — дипломатическим или военным путем — на что у Москвы есть все возможности, пояснил он."Мы сейчас в состоянии конфликта. И неважно, признаем мы это или нет. Но администрация Трампа пытается выставить себя в качестве беспристрастного посредника. <…> Цирк продолжается", — резюмировал Слебода.В последнее время Трамп все чаще делает заявление о его возможной встречи с Путиным. Накануне он выразил уверенность в том, что это обязательно произойдет. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что никакой подготовки встречи глав двух государств на ближайшие дни не ведется, вопрос в предметном плане не обсуждался.На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017380371.html

https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017526355.html

https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017467577.html

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в мире, украина, москва, киев, владимир путин, марк слебода, дональд трамп