https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017526355.html

Зеленского высмеяли из-за одного фото в Албании

Зеленского высмеяли из-за одного фото в Албании - РИА Новости, 17.05.2025

Зеленского высмеяли из-за одного фото в Албании

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял Владимира Зеленского за его встречу с европейскими лидерами в Тиране, проходившую в один день с переговорами в Стамбуле,... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T05:30:00+03:00

2025-05-17T05:30:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял Владимира Зеленского за его встречу с европейскими лидерами в Тиране, проходившую в один день с переговорами в Стамбуле, соответствующий пост он опубликовал в соцсети X."Коалиция нежелающих встретиться с реальностью", — сыронизировал он, комментируя фотографию со встречи.В пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова написало, что Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск во время встречи в рамках саммита в Албании провели телефонный разговор с президентом США.Как сообщил телеканал CNN, основной темой разговора стали российско-украинские переговоры в Стамбуле.Стармер позже заявил, что Россия заняла "неприемлемую" позицию на переговорах в Стамбуле, а также что он "обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом". В посольстве России в Лондоне, в свою очередь, ответили, что такие слова вызывают недоумение.На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017511245.html

https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017522620.html

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в мире, стамбул, россия, украина, владимир зеленский