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Трамп выразил уверенность во встрече с Путиным

Трамп выразил уверенность во встрече с Путиным - РИА Новости, 17.05.2025

Трамп выразил уверенность во встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится, об этом он заявил в интервью Fox News. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T02:19:00+03:00

2025-05-17T02:19:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится, об этом он заявил в интервью Fox News."Без меня не будет сделки (По Украине — Прим. ред.). Поэтому нам нужно встретиться, я думаю, мы договоримся об этом", — заявил Трамп.В пятницу Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным."Думаю, мы решим этот (Украинский — Прим. ред.) вопрос — а может, и нет. Но, по крайней мере, будем знать", - сказал Трамп журналистам на борту самолета, вылетая из ОАЭ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что никакой подготовки встречи Путина и Трампа на ближайшие дни не ведется, вопрос в предметном плане не обсуждался.

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сша, украина, оаэ, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, в мире