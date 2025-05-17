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Трамп выразил уверенность во встрече с Путиным - РИА Новости, 17.05.2025
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02:19 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017520257.html
Трамп выразил уверенность во встрече с Путиным
Трамп выразил уверенность во встрече с Путиным - РИА Новости, 17.05.2025
Трамп выразил уверенность во встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится, об этом он заявил в интервью Fox News. РИА Новости, 17.05.2025
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится, об этом он заявил в интервью Fox News."Без меня не будет сделки (По Украине — Прим. ред.). Поэтому нам нужно встретиться, я думаю, мы договоримся об этом", — заявил Трамп.В пятницу Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным."Думаю, мы решим этот (Украинский — Прим. ред.) вопрос — а может, и нет. Но, по крайней мере, будем знать", - сказал Трамп журналистам на борту самолета, вылетая из ОАЭ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что никакой подготовки встречи Путина и Трампа на ближайшие дни не ведется, вопрос в предметном плане не обсуждался.
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сша, украина, оаэ, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, в мире
США, Украина, ОАЭ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Трамп выразил уверенность во встрече с Путиным

Трамп выразил уверенность во встрече с Путиным ради сделки по Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится, об этом он заявил в интервью Fox News.
«
"Без меня не будет сделки (По Украине — Прим. ред.). Поэтому нам нужно встретиться, я думаю, мы договоримся об этом", — заявил Трамп.
В пятницу Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным.
"Думаю, мы решим этот (Украинский — Прим. ред.) вопрос — а может, и нет. Но, по крайней мере, будем знать", - сказал Трамп журналистам на борту самолета, вылетая из ОАЭ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что никакой подготовки встречи Путина и Трампа на ближайшие дни не ведется, вопрос в предметном плане не обсуждался.
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СШАУкраинаОАЭДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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