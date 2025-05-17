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Бойцы "Центра" рассказали об освобождении Александрополя в ДНР - РИА Новости, 17.05.2025
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13:18 17.05.2025 (обновлено: 19:11 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/vs-2017551903.html
Бойцы "Центра" рассказали об освобождении Александрополя в ДНР
Бойцы "Центра" рассказали об освобождении Александрополя в ДНР - РИА Новости, 17.05.2025
Бойцы "Центра" рассказали об освобождении Александрополя в ДНР
Штурмовики ВС РФ, зачищая вражеский блиндаж при освобождении Александрополя в ДНР, столкнулись с противником в рукопашном бою и остались живы, противник был... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T13:18:00+03:00
2025-05-17T19:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
андрей шишкин (директор театра оперы и балета екатеринбурга)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Штурмовики ВС РФ, зачищая вражеский блиндаж при освобождении Александрополя в ДНР, столкнулись с противником в рукопашном бою и остались живы, противник был уничтожен, рассказали РИА Новости бойцы 242-го мотострелкового полка группировки войск "Центр"."Остались я вдвоем с "Курганом", начали штурмовать, дальше проходить по блиндажу, окапываются они (ВСУ - ред) хорошо. Зашли и, получается, там дальше комната, висело одеяло. Все, что я увидел, это как вылезают оттуда два автомата, и сзади еще ребята (противник - ред.) начинают работать. Я попадаю под перекрестный огонь. Не знаю, как так получилось, спрятался, вытекла граната, нормально все, прожили, ни одного осколка. Пацаны выскочили, а противник вышел из этого одеяла... Началась потасовка. Хорошо, что со мной был товарищ мой, "Курган". И он уже отработал по противнику", - рассказал агентству штурмовик Дмитрий Бородавко о встрече с противником.По словам бойца, в этой схватке силы были не равны, шесть против двоих, поэтому сначала пришлось отойти. Штурмовик Андрей Шишкин, позывной "Курган", оказавший огневую поддержку товарищу во время рукопашной, поделился эмоциями с агентством.&quot;Вот с моим товарищем они вцепились, начали барахтаться, начались удары, крики, визги. Ну, вовремя подошли мы, подоспели. И отбили своего товарища. Нанесли им большой урон в живой силе. Это даже не передать словами. В любом случае нужно, чтобы он вернулся с нами обратно в расположение части, домой, чтобы он вернулся живым — вот о чем я тогда, в тот момент думал. Не о себе, а о близком товарище, о боевом друге&quot;, — сказал он.Как пояснил Шишкин, все произошло "на адреналине". Штурмовики вступили с противником в прямой контакт, в ближнем бою стреляя друг в друга. Противник отстреливался и, по всей видимости, когда у него закончились патроны, пошел в рукопашную, добавил собеседник агентства.В итоге, по словам военнослужащего, этот хорошо укрепленный блиндаж пришлось штурмовать дважды. Противнику было предложено сдаться в плен, но он отказался и впоследствии был уничтожен.Бородавко при этом добавил, что в самом начале штурмовых действий по освобождению населенного пункта в плен сдались два боевика ВСУ."Момент, именно когда была схватка врукопашку с противником, я ничего не чувствовал, я думал только, как вернуться домой и остаться живым. И на этой волне я победил. Хочу еще добавить. Цените жизнь. Она очень дорога. Цените каждый прожитый момент. Не злитесь. Научитесь прощать друг друга. Это на самом деле очень все сложно. Пройти это. Остаться живым. Цените каждый час, каждую минуту. Проводите больше времени с близкими. С семьей. Не отвлекайтесь на ненужные вещи. Это все пройдет. Будьте семьей, любите близких", - сказал Бородавко в завершение.Минобороны РФ в субботу сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250517/minoborony-2017534332.html
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Бойцы СВО рассказывают о схватке с боевиками ВСУ при освобождении Александрополя в ДНР
Российские штурмовики, зачищая вражеский блиндаж при освобождении Александрополя в ДНР, столкнулись с противником в рукопашном бою. О нелегкой схватке и победе над противником РИА Новости рассказали бойцы 242-го мотострелкового полка группировки войск "Центр".
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россия, донецкая народная республика, андрей шишкин (директор театра оперы и балета екатеринбурга), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Шишкин (Директор театра оперы и балета Екатеринбурга), Вооруженные силы Украины
Бойцы "Центра" рассказали об освобождении Александрополя в ДНР

Штурмовики ВС России столкнулись с противником в рукопашном бою в Александрополе

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Штурмовики ВС РФ, зачищая вражеский блиндаж при освобождении Александрополя в ДНР, столкнулись с противником в рукопашном бою и остались живы, противник был уничтожен, рассказали РИА Новости бойцы 242-го мотострелкового полка группировки войск "Центр".
"Остались я вдвоем с "Курганом", начали штурмовать, дальше проходить по блиндажу, окапываются они (ВСУ - ред) хорошо. Зашли и, получается, там дальше комната, висело одеяло. Все, что я увидел, это как вылезают оттуда два автомата, и сзади еще ребята (противник - ред.) начинают работать. Я попадаю под перекрестный огонь. Не знаю, как так получилось, спрятался, вытекла граната, нормально все, прожили, ни одного осколка. Пацаны выскочили, а противник вышел из этого одеяла... Началась потасовка. Хорошо, что со мной был товарищ мой, "Курган". И он уже отработал по противнику", - рассказал агентству штурмовик Дмитрий Бородавко о встрече с противником.
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По словам бойца, в этой схватке силы были не равны, шесть против двоих, поэтому сначала пришлось отойти. Штурмовик Андрей Шишкин, позывной "Курган", оказавший огневую поддержку товарищу во время рукопашной, поделился эмоциями с агентством.
«

"Вот с моим товарищем они вцепились, начали барахтаться, начались удары, крики, визги. Ну, вовремя подошли мы, подоспели. И отбили своего товарища. Нанесли им большой урон в живой силе. Это даже не передать словами. В любом случае нужно, чтобы он вернулся с нами обратно в расположение части, домой, чтобы он вернулся живым — вот о чем я тогда, в тот момент думал. Не о себе, а о близком товарище, о боевом друге", — сказал он.

Как пояснил Шишкин, все произошло "на адреналине". Штурмовики вступили с противником в прямой контакт, в ближнем бою стреляя друг в друга. Противник отстреливался и, по всей видимости, когда у него закончились патроны, пошел в рукопашную, добавил собеседник агентства.
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В итоге, по словам военнослужащего, этот хорошо укрепленный блиндаж пришлось штурмовать дважды. Противнику было предложено сдаться в плен, но он отказался и впоследствии был уничтожен.
Бородавко при этом добавил, что в самом начале штурмовых действий по освобождению населенного пункта в плен сдались два боевика ВСУ.
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"Момент, именно когда была схватка врукопашку с противником, я ничего не чувствовал, я думал только, как вернуться домой и остаться живым. И на этой волне я победил. Хочу еще добавить. Цените жизнь. Она очень дорога. Цените каждый прожитый момент. Не злитесь. Научитесь прощать друг друга. Это на самом деле очень все сложно. Пройти это. Остаться живым. Цените каждый час, каждую минуту. Проводите больше времени с близкими. С семьей. Не отвлекайтесь на ненужные вещи. Это все пройдет. Будьте семьей, любите близких", - сказал Бородавко в завершение.
Минобороны РФ в субботу сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей Шишкин (Директор театра оперы и балета Екатеринбурга)Вооруженные силы Украины
 
 
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