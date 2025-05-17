https://ria.ru/20250517/vrach-2017521529.html

Врач назвала идеальный продукт для тех, кто следит за весом

Врач назвала идеальный продукт для тех, кто следит за весом - РИА Новости, 17.05.2025

Врач назвала идеальный продукт для тех, кто следит за весом

Обеспечить стройность и нормализовать работу кишечника поможет редис, калорийность которого составляет всего 16 килокалорий на 100 граммов продукта, рассказала... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T03:07:00+03:00

2025-05-17T03:07:00+03:00

2025-05-17T05:56:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

наталия попова

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Обеспечить стройность и нормализовать работу кишечника поможет редис, калорийность которого составляет всего 16 килокалорий на 100 граммов продукта, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Наталья Попова."Благодаря высокому содержанию клетчатки редис способствует улучшению пищеварения и нормализации работы кишечника. Редис идеально подходит для тех, кто следит за своим весом, ведь в 100 граммах продукта всего около 16 килокалорий", — сказала Попова. Чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ, редис лучше всего употреблять в свежем виде, так как термическая обработка снижает содержание витамина C и некоторых других полезных веществ в его составе.Однако употребление редиса следует ограничить при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Из-за высокого содержания клетчатки и эфирных масел редис может раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника. Поэтому его следует избегать при обострениях язвенной болезни, гастрита, колита и других воспалительных заболеваниях ЖКТ. "Эфирные масла и органические кислоты могут усиливать секрецию желудочного сока, что нежелательно при гастрите с повышенной кислотностью. Кроме того, редис содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней у людей с предрасположенностью к мочекаменной болезни", — добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250513/vrach-2016596881.html

https://ria.ru/20250501/vrach-2014528322.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), наталия попова