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Врач назвала идеальный продукт для тех, кто следит за весом - РИА Новости, 17.05.2025
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03:07 17.05.2025 (обновлено: 05:56 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/vrach-2017521529.html
Врач назвала идеальный продукт для тех, кто следит за весом
Врач назвала идеальный продукт для тех, кто следит за весом - РИА Новости, 17.05.2025
Врач назвала идеальный продукт для тех, кто следит за весом
Обеспечить стройность и нормализовать работу кишечника поможет редис, калорийность которого составляет всего 16 килокалорий на 100 граммов продукта, рассказала... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T03:07:00+03:00
2025-05-17T05:56:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
наталия попова
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Обеспечить стройность и нормализовать работу кишечника поможет редис, калорийность которого составляет всего 16 килокалорий на 100 граммов продукта, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Наталья Попова."Благодаря высокому содержанию клетчатки редис способствует улучшению пищеварения и нормализации работы кишечника. Редис идеально подходит для тех, кто следит за своим весом, ведь в 100 граммах продукта всего около 16 килокалорий", — сказала Попова. Чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ, редис лучше всего употреблять в свежем виде, так как термическая обработка снижает содержание витамина C и некоторых других полезных веществ в его составе.Однако употребление редиса следует ограничить при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Из-за высокого содержания клетчатки и эфирных масел редис может раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника. Поэтому его следует избегать при обострениях язвенной болезни, гастрита, колита и других воспалительных заболеваниях ЖКТ. "Эфирные масла и органические кислоты могут усиливать секрецию желудочного сока, что нежелательно при гастрите с повышенной кислотностью. Кроме того, редис содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней у людей с предрасположенностью к мочекаменной болезни", — добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20250513/vrach-2016596881.html
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общество, московская область (подмосковье), наталия попова
Общество, Московская область (Подмосковье), Наталия Попова
Врач назвала идеальный продукт для тех, кто следит за весом

Врач Попова: обеспечить стройность поможет редис, у него низкая калорийность

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСбор урожая редиса
Сбор урожая редиса - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сбор урожая редиса. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Обеспечить стройность и нормализовать работу кишечника поможет редис, калорийность которого составляет всего 16 килокалорий на 100 граммов продукта, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Наталья Попова.
"Благодаря высокому содержанию клетчатки редис способствует улучшению пищеварения и нормализации работы кишечника. Редис идеально подходит для тех, кто следит за своим весом, ведь в 100 граммах продукта всего около 16 килокалорий", — сказала Попова.
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Чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ, редис лучше всего употреблять в свежем виде, так как термическая обработка снижает содержание витамина C и некоторых других полезных веществ в его составе.
Однако употребление редиса следует ограничить при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Из-за высокого содержания клетчатки и эфирных масел редис может раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника. Поэтому его следует избегать при обострениях язвенной болезни, гастрита, колита и других воспалительных заболеваниях ЖКТ.
"Эфирные масла и органические кислоты могут усиливать секрецию желудочного сока, что нежелательно при гастрите с повышенной кислотностью. Кроме того, редис содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней у людей с предрасположенностью к мочекаменной болезни", — добавила собеседница агентства.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Наталия Попова
 
 
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