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Володин остановил опрос о доступности отдыха в детских лагерях - РИА Новости, 17.05.2025
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17:01 17.05.2025 (обновлено: 17:50 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/volodin-2017582476.html
Володин остановил опрос о доступности отдыха в детских лагерях
Володин остановил опрос о доступности отдыха в детских лагерях - РИА Новости, 17.05.2025
Володин остановил опрос о доступности отдыха в детских лагерях
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что была зафиксирована "накрутка" за один из вариантов ответа в опросе в его Telegram-канале о доступности отдыха РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:01:00+03:00
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общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что была зафиксирована "накрутка" за один из вариантов ответа в опросе в его Telegram-канале о доступности отдыха в детских оздоровительных лагерях, в связи с чем пришлось остановить голосование. В субботу председатель ГД запустил опрос в своем Telegram-канале о доступности отдыха в детских оздоровительных лагерях, в котором на момент 16.45 мск из примерно 15,5 тысяч проголосовавших 61% ответили "не доступен", 25% - "доступен", а 14% выбрали ответ, что им "все равно". "Поступают вопросы: в связи с чем отключено голосование? Дело в том, что была зафиксирована "накрутка" за один из вариантов. Голосование было остановлено, чтобы сохранить объективную картину, которая подтверждается вашими сообщениями", - написал Володин в комментарии под опросом. Председатель Госдумы добавил, что ждет мнения участников по данному вопросу в комментариях.
https://ria.ru/20250514/volodin-2016918618.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин остановил опрос о доступности отдыха в детских лагерях

Володин: в опросе о доступности отдыха в лагерях зафиксировали "накрутку"

© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что была зафиксирована "накрутка" за один из вариантов ответа в опросе в его Telegram-канале о доступности отдыха в детских оздоровительных лагерях, в связи с чем пришлось остановить голосование.
В субботу председатель ГД запустил опрос в своем Telegram-канале о доступности отдыха в детских оздоровительных лагерях, в котором на момент 16.45 мск из примерно 15,5 тысяч проголосовавших 61% ответили "не доступен", 25% - "доступен", а 14% выбрали ответ, что им "все равно".
"Поступают вопросы: в связи с чем отключено голосование? Дело в том, что была зафиксирована "накрутка" за один из вариантов. Голосование было остановлено, чтобы сохранить объективную картину, которая подтверждается вашими сообщениями", - написал Володин в комментарии под опросом.
Председатель Госдумы добавил, что ждет мнения участников по данному вопросу в комментариях.
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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