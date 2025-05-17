https://ria.ru/20250517/volodin-2017582476.html

Володин остановил опрос о доступности отдыха в детских лагерях

Володин остановил опрос о доступности отдыха в детских лагерях - РИА Новости, 17.05.2025

Володин остановил опрос о доступности отдыха в детских лагерях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что была зафиксирована "накрутка" за один из вариантов ответа в опросе в его Telegram-канале о доступности отдыха РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:01:00+03:00

2025-05-17T17:01:00+03:00

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общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что была зафиксирована "накрутка" за один из вариантов ответа в опросе в его Telegram-канале о доступности отдыха в детских оздоровительных лагерях, в связи с чем пришлось остановить голосование. В субботу председатель ГД запустил опрос в своем Telegram-канале о доступности отдыха в детских оздоровительных лагерях, в котором на момент 16.45 мск из примерно 15,5 тысяч проголосовавших 61% ответили "не доступен", 25% - "доступен", а 14% выбрали ответ, что им "все равно". "Поступают вопросы: в связи с чем отключено голосование? Дело в том, что была зафиксирована "накрутка" за один из вариантов. Голосование было остановлено, чтобы сохранить объективную картину, которая подтверждается вашими сообщениями", - написал Володин в комментарии под опросом. Председатель Госдумы добавил, что ждет мнения участников по данному вопросу в комментариях.

https://ria.ru/20250514/volodin-2016918618.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф